Luka Doncic : « C’est la première équipe à quatre victoires, non ? »

La défaite des Mavericks à Oklahoma City, sans être une grosse gifle, ne souffre d’aucune contestation. Le Thunder a été bien meilleur, dans beaucoup de domaines, et la victoire est donc logique. Jason Kidd est conscient que, à ce niveau et avec autant de déchets, son équipe ne pourra espérer grand-chose.

« C’est une série et personne ne la gagne en remportant un seul match », rappelle toutefois le coach des Mavericks. « On va revenir au tableau noir et voir ce qu’on peut faire mieux. Globalement, on doit faire plus d’efforts des deux côtés du terrain. Pas seulement défensivement, mais en attaque également. »

« Notre effort doit être meilleur durant toute la partie. En troisième quart-temps, on est revenu à un point et on s’est détendu. L’effort doit être fait sur 48 minutes », confirme ainsi Luka Doncic.

Trop diminué pour faire des différences

Pour cela, il va falloir que le Slovène monte d’un cran, car il est passé à côté de son match, avec seulement 19 points et 9 passes, à un faible 6/19 au shoot (dont 1/8 à 3-pts) et cinq ballons perdus.

« On s’en fiche, on a perdu », répond Luka Doncic sur sa maladresse durant cette soirée. « On doit passer au match d’après. Je dois faire mieux, on doit être meilleur. C’est une grande équipe en attaque et en défense et ce ne sera pas facile du tout. On doit jouer un bon basket, pendant 48 minutes. »

Le All-Star des Mavericks ne s’est pas attardé en conférence de presse. Sa prestation décevante peut s’expliquer par son physique défaillant. Touché au genou droit depuis quelque temps, il a souvent grimacé durant la rencontre. Et ses courses, lentes et hésitantes, étaient peu intenses. En seconde période (sept points seulement), il s’est mis en retrait, a surtout fait des passes, pour laisser les responsabilités offensives à Kyrie Irving.

L’ancien prodige du Real Madrid est habitué à jouer sans être à 100% de ses moyens, mais là, il joue avec des boulets aux pieds et ne pèse pas. Peut-il retrouver ses jambes pour le Game 2, jeudi soir ?

« Au fond, c’est la première équipe à quatre victoires, non ? », réagit-il. « On aurait évidemment aimé prendre ce Game 1. On doit revoir les images et passer à la prochaine rencontre. Il y a un nouveau match dans deux jours. »