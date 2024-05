Très sérieux, le Thunder calme directement les Mavericks

Le premier quart-temps de ce match et de cette série est un round d’observation. Aucune équipe ne prend les commandes, malgré un bon début de Luka Doncic, qui va ensuite s’éteindre. Les Mavericks perdent trop de ballons pour renverser le Thunder qui, lui, s’appuie sur quelques shoots de loin pour alimenter la marque (23 partout).

La salle commence à exploser après un 8-0 d’Oklahoma City en deuxième quart-temps. Comme Brandon Ingram avant lui, Luka Doncic est gêné par Lu Dort et Dallas continue de perdre des ballons. Le cercle se ferme pendant de longues minutes aussi pour les Mavericks alors que, en face, Aaron Wiggins apporte des points et que le Thunder enchaîne les lancers-francs. Les dunks de Derrick Jones Jr. et Daniel Gafford limitent la casse mais à la pause, Shai Gilgeous-Alexander et sa bande sont devant (62-53).

Un 15-2 pour valider ce succès

Avec un Daniel Gafford actif, en attaque comme en défense, et un Luka Doncic qui trouve de bonnes passes, les Mavericks passent un 11-3 pour se rapprocher. Mais le Thunder réagit dans la foulée avec une grosse défense, un 14-4 et prend quinze points d’avance. Dallas passe quatre minutes sans marquer un panier et le shoot primé de Kyrie Irving au buzzer du troisième quart-temps fait un bien fou à la troupe de Jason Kidd (89-79).

Comme depuis le début des playoffs, le meneur de jeu des Mavericks fournit son effort en seconde période mais Jalen Williams lui répond avec deux shoots primés de suite. Les tirs tombent de partout, le Thunder passe un 15-2 et plie ainsi l’affaire dans ce Game 1 (117-95), Jason Kidd ayant décidé de vider son banc après ce temps fort d’Oklahoma City.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trop d’erreurs dans le jeu de Dallas. Les Texans ont été plombés par quantité de déchets dans leur jeu, notamment en première mi-temps. Déjà, ils ont perdu 15 ballons. Ensuite, ils ont commis 21 fautes, donnant trop de lancers-francs à leur adversaire. Enfin, le Thunder a pu prendre 16 rebonds offensifs, transformés ensuite en 25 points sur seconde chance. En deuxième période, OKC était clairement au-dessus, mais avant la pause, l’écart n’était pas si flagrant et avec un peu plus de justesse, Jason Kidd et ses joueurs auraient pu mieux résister.

– Luka Doncic passe à côté. Il n’est clairement pas à 100% de ses moyens. Ses courses pour remonter le terrain sont lentes voire hésitantes, et il reste loin du jeu pendant de longues périodes. Le All-Star avait pourtant bien commencé avec 8 points en premier quart-temps. Mais ensuite, il s’est écarté du jeu, se mettant surtout en mode passeur en deuxième période. Le Slovène compile 19 points et 9 passes, mais surtout avec 5 ballons perdus, 6/19 au shoot et l’impression très nette que, parce que diminué, il est totalement passé à côté de ce rendez-vous.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.