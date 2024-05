Déjà dos au mur, les Nuggets font aussi face à leurs émotions

Le temps où les Nuggets avaient fait de leur Pespi Center une forteresse imprenable, avec un bilan quasiment parfait de dix victoires pour une seule défaite à domicile lors des playoffs de l’an passé, est révolu !

Subissant la loi des jeunes Wolves de Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns lors des deux premiers matchs de la demi-finale de conférence, qu’ils jouaient pourtant à domicile, en altitude sur leurs Rocheuses, les coéquipiers du double MVP Nikola Jokic sont apparus non seulement dépassés par les événements, et la défense suffocante des Wolves, mais également irrités et irritables. En perte de contrôle tout simplement….

« On a perdu le contrôle de nos émotions sur ce match », reconnaissait de lui-même Mike Malone après la déculottée du Game 2 (106-80).

Menés de 32 points sur leurs terres, avec des leaders en perdition, les Nuggets n’ont clairement pas montré leur meilleur visage sur cette première partie des demi-finales de la conférence Ouest. Mike Malone a d’ailleurs eu aussi droit à son petit moment d’égarement : avec un face-à-face avec l’arbitre Mark Davis, l’invectivant avec virulence suite à un passage en force non-sifflé contre Karl-Anthony Towns qui a écrabouillé Jamal Murray…

« Bien que Coach Malone était visiblement contrarié par son équipe et par les arbitres, je ne l’ai pas entendu dire de choses antisportives qui auraient mérité de le sanctionner d’une faute technique », dira très sobrement Mark Davis après le match. Le bénéfice d’une bague de champion probablement…

« On doit laisser les arbitres tranquilles »

Mais, avec un Jamal Murray qui en est désormais à 9/32 aux tirs sur les deux premières levées, et un Nikola Jokic bousculé, qui a perdu beaucoup trop de ballons (11 balles perdues pour 17 passes), sans peser comme il aurait dû face à des Wolves privés de Rudy Gobert au Game 2, les Nuggets vont devoir se remettre en question.

« On se faisait pousser et sortir de nos spots. Ils nous attrapent et nous tiennent, et nous, on se tournait vers les arbitres. On n’a rien fait pour répondre à leur agressivité », constatait justement Aaron Gordon. « Honnêtement, on doit laisser les arbitres tranquilles. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour siffler un match. »

Seul joueur sanctionné d’une faute technique, alors même que Mike Malone en méritait probablement une pour son coup de gueule, et que Jamal Murray aurait pu risquer encore plus gros sur son geste de frustration (un lancer de « heat pack » très dangereux et très onéreux), Aaron Gordon a signé un véritable plaidoyer en défense de son copain Jokic, victime de nombreuses fautes non-sifflées selon lui.

Avant de se rétracter. Ou en tout cas, de recentrer le débat pour ses Nuggets qui se sont effectivement perdus en chemin face aux Wolves…

« Je sais que je suis en train de vous donner des déclarations un peu contradictoires en parlant des arbitres et ensuite en disant qu’on doit les ignorer. Mais c’est le fond du problème, on doit simplement se concentrer sur nous-mêmes et jouer notre jeu » conclut ainsi l’ailier fort, bien conscient de la difficulté de l’équation.