Les soldats du Thunder au rapport

Joueur de complément habitué à sortir du banc, Aaron Wiggins n’était clairement pas le candidat pressenti aux honneurs du podium en conférence de presse d’après match.

Mais, auteur d’une copie à 16 points et 5 rebonds, c’est bien lui qui incarnait la belle prestation collective du Thunder après sa probante victoire au Game 1 face aux Mavs (117-95), au Paycom Center d’Oklahoma City. Et qui avait logiquement droit aux compliments de son coach, le coach de l’année en personne, Mark Daigneault.

« Il a été énorme. Il a été vraiment très bon, et ce, des deux côtés du terrain. Mais c’est ce qu’il a fait toute la saison pour nous. Il a donné de très bonnes minutes dans certaines situations intéressantes pour nous. On voulait tenter différentes choses et voir ce que ça pouvait donner. On a joué petit en fin de match, on a essayé différentes rotations pour avoir des échantillons et voir quels résultats ça produirait. »

Le banc répond présent

Plus globalement, le banc du Thunder a brillé pour ce Game 1 à domicile, avec 42 points des seconds couteaux dont 11 unités pour Jaylen Williams, deux paires de 3-points pour le duo Isaiah Joe – Cason Wallace, et même les premiers points en playoffs pour Ousmane Dieng.

« Je suis simplement resté prêt. Je suis sur le côté mais je me prépare toujours à entrer en jeu », racontait Aaron Wiggins après la victoire. « Pour essayer de trouver le rythme du match et être à l’aise dès que j’entre sur le terrain. Et ensuite, il faut jouer en confiance, jouer l’esprit libre, à l’aise dans nos systèmes. J’ai eu de bonnes positions et ça m’a lancé. »

Par ailleurs, et ce n’est évidemment pas une coïncidence, Oklahoma City a tout simplement réussi son record de franchise aux passes décisives en playoffs, avec 29 offrandes. Dont 9 pour Shai Gilgeous-Alexander, en plus de ses 29 points et 9 rebonds, et 5 pour Jalen Williams, en plus de ses 18 points et 5 rebonds.

Les deux jeunes leaders de l’attaque du Thunder ont répondu présent dans une hiérarchie désormais bien installée, et respectée à la lettre.

« Ça a été comme ça toute la saison. Chacun des gars a son rôle », confirme SGA. « En début de saison, on a vraiment insisté sur le fait qu’on ne contrôle que ce que l’on peut contrôler dans notre rôle, notre effort, notre énergie. Chacun doit se concentrer sur son rôle pour que l’équipe soit performante. »

Effort et abnégation

Dos à dos après le premier quart, le Thunder a peu à peu pris le dessus par la suite, terminant le travail avec un Jalen Williams toujours aussi motivé, auteur de 10 de ses 18 points dans l’ultime quart. Mais pas que…

« Plonger sur les ballons, c’est un truc dont on parle souvent, et simplement de se battre. C’est comme ça que les bonnes choses arrivent. Plus tu vas te battre sur les ballons qui traînent, surtout en playoffs où chaque possession est importante, plus tu vas avoir de succès. C’est hyper important », souligne J-Will. « Il y a une règle des 95%, qui dit que tu n’as la balle dans les mains que 5% du temps. Et donc, qu’est-ce que tu fais le reste du temps ? On a réussi à serrer notre défense pour faire des stops et sécuriser le rebond. Nos tirs ont commencé à rentrer par la suite, car on a joué de la bonne manière et on s’est fait confiance les uns les autres. »

Désormais à cinq victoires de suite dans ces playoffs 2024, dans lesquels ils figurent comme tête de série n°1, le Thunder ne faiblit toujours pas. Bien au contraire.

Malgré leur inexpérience à ce niveau de compétition, les jeunes joueurs d’Oklahoma City continuent de franchir les étapes à grandes enjambées. Telles celles de Chet Holmgren, lui aussi très solide sur le terrain avec 19 points, 7 rebonds et 3 contres. Mais aussi dans sa tête, plus mature que son jeune âge.

« Les deux équipes sont venues pour jouer [hier] soir. C’était un match extrêmement physique. Il serait facile de voir le résultat et de s’en satisfaire. Mais on sait que c’est une grande équipe avec deux très bons joueurs, et de bons coachs autour. On a encore beaucoup de boulot ! », conclut Chet Holmgren. « Ils vont nous proposer d’autres systèmes aux prochains matchs, par rapport à ce qu’on a fait nous, sur ce premier match. Ils vont s’adapter après avoir revu la vidéo, et ils seront prêt à en découdre au prochain match. On doit continuer à faire ce qu’on a fait toute l’année. »