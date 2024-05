Le MVP de la nuit | Josh Hart ne souffle jamais !

C’est l’anti-star par excellence et pourtant, Josh Hart est le joueur le plus utilisé par Tom Thibodeau, et même de tous ces playoffs. Au point qu’il n’est toujours pas sorti du terrain face aux Pacers ! C’est la première fois depuis 2013 qu’un joueur dispute l’intégralité de deux rencontres de suite en playoffs. Josh Hart succède à un autre « iron man » des playoffs, Jimmy Butler, qui jouait déjà pour Tom Thibodeau. C’est la 4e fois dans ces playoffs que Josh Hart ne souffle pas la moindre seconde. Et comme OG Anunoby pourrait manquer toute la fin des playoffs…

« On est juste un groupe résilient » explique Josh Hart à propos de cette victoire, acquise malgré les sorties sur blessures de Jalen Brunson puis OG Anunoby. « C’est quelque chose qui commence avec la direction, puis Coach Thibodeau, puis Jalen, et enfin le reste du groupe. Dans l’équipe, il y a toujours cette mentalité du joueur suivant qui prend la relève. Evidemment, on préférerait être tous en bonne santé, mais lorsqu’un joueur se blesse, un autre prend le relais, et on obtient de lui plus que le nécessaire. »

Meilleur rebondeur des Knicks

Cette nuit, l’ailier des Knicks a signé son 3e double-double de suite avec 19 points, 15 rebonds et 7 passes !

Un nouveau match plein avec une adresse remarquable : 8 sur 12 aux tirs. Du haut de son 1m95, Josh Hart est le meilleur rebondeur de sa formation, et le 4e de la NBA dans ces playoffs.

Son énergie est contagieuse et son sens du sacrifice colle parfaitement au basket de Tom Thibodeau. C’est aussi lui qui envoie Isaiah Hartenstein au dunk, ou offre le 3-points qui assomme les Pacers à Donte DiVincenzo.

« Ce n’est qu’une question de confiance » poursuit-il, à propos de cette capacité des Knicks à planter les shoots qui font mal. « On se donne tellement à fond, et on bosse tellement, que la confiance est là… Je ne dis pas qu’il n’y a pas de faiblesses dans notre jeu, mais notre confiance en chacun permet de les compenser. On a confiance en l’autre, et c’est le cas de Donte. Quand il a la balle en main, j’ai confiance en lui pour faire ce dont on a besoin. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 Total 453 29 45.9 34.4 74.8 1.2 5.4 6.6 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

