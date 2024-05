Comment l’infatigable Josh Hart tient-il le rythme ?

341 minutes. Les Knicks ont disputé 341 minutes depuis le début des playoffs, soit sept matches entiers plus une prolongation de cinq minutes. Josh Hart en affiche 326 à son compteur, ne manquant ainsi que 15 minutes ! Contre Philadelphie, peut-on préciser puisqu’il a joué l’intégralité du Game 1 contre Indiana, en étant en plus très bon avec 24 points, 13 rebonds, 8 passes et 3 interceptions.

N’est-il jamais fatigué ? « Quand ma femme se dispute avec moi. Ça me fatigue énormément », glisse le joueur. Ne veut-il jamais sortir ? « S’il a besoin de sortir, alors il sortira », assure son coach Tom Thibodeau.

Depuis le début des playoffs, Josh Hart a fait quasiment un marathon, en parcourant plus de 38 kilomètres ! Personne ne peut en dire autant. Qu’il fasse des efforts pendant 48 minutes, c’est presque banal désormais…

« À ce stade, son énergie est attendue. C’est impressionnant. Il joue 48 minutes et joue dur. Je ne pense qu’on puisse trouver 10 joueurs qui peuvent en faire autant », estime Isaiah Hartenstein.

Mais quel est donc son secret ? A-t-il simplement plus de coffre que les autres ? Selon le pivot, son coéquipier s’économise durant les entraînements, où il ne serait pas le meilleur ni le plus intense des joueurs.

Josh Hart, connu pour négocier sa participation aux exercices, en témoigne : « Je ne peux avoir cette façon de jouer tout le temps. » Jalen Brunson, qui lui aussi fait des kilomètres (deuxième joueur qui en parcourt le plus en playoffs), le confirme. « Je dirais qu’il se préserve en ne s’entraînant pas. Il se donne à fond pendant les matches. Après, je ne sais pas. Il est dingue. Il est fait comme ça », sourit la star des Knicks.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 Total 453 29 45.9 34.4 74.8 1.2 5.4 6.6 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.