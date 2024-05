Les Knicks perdent Mitchell Robinson jusqu’à la fin des playoffs !

Comme on pouvait le redouter, la mauvaise nouvelle est finalement tombée pour Mitchell Robinson, qui va manquer la suite de l’aventure que vivent actuellement les Knicks, ce jusqu’à la fin des playoffs.

Alors que le pivot new-yorkais avait d’ores et déjà été écarté du Game 2, une « fracture de fatigue » au niveau de sa cheville gauche a eu raison de ses derniers espoirs de revenir à 100% d’ici la fin de l’exercice 2023/24. Selon le staff médical, sa cheville sera réévaluée d’ici six à huit semaines. C’est à dire au mieux fin juin.

Le pivot aura été embêté par sa cheville gauche toute la saison, avec une opération en décembre qui lui a coûté 50 matchs. Revenu progressivement depuis fin mars, il n’avait pas retrouvé 100% de ses capacités, ce qui avait nécessité des plages de repos pour le ménager. On imagine que la faute de Joel Embiid, qui l’avait attrapé par la jambe, causant une chute non maîtrisée de Mitchell Robinson dans le Game 3 face aux Sixers, n’a pas aidé non plus.

Lors du Game 1, il n’avait pu disputer que 12 minutes, terminant avec 2 points et 2 rebonds. Alors que Julius Randle et Bojan Bogdanovic sont également à l’infirmerie, Tom Thibodeau va devoir se résoudre à utiliser la paire Hartenstein-Achiuwa au poste 5 pour terminer la saison.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.4 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.1 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.7 4.5 8.1 0.6 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.9 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 1.0 0.7 1.9 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 Total 320 25 70.1 0.0 51.8 3.7 4.2 7.9 0.6 2.8 0.9 0.7 1.9 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.