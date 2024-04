Mitchell Robinson doit se débarrasser de l’appréhension

Dix jours après son retour à la compétition, Mitchell Robinson continue de tâtonner. Le pivot new-yorkais n’est clairement pas encore à 100% et son temps de jeu est limité par le staff, puisqu’il n’a pas encore dépassé les 20 minutes de jeu sur un match.

Après la victoire face à Milwaukee dimanche soir, le joueur a confié jouer encore avec le frein à main de peur d’une rechute. Une appréhension liée à son opération à la cheville droite, dont il va devoir se débarrasser d’ici les playoffs.

« J’essaie de pousser, d’encaisser le contact malgré ça. Parce que c’est clair que personne ne veut que ça arrive à nouveau. Clairement, je ne veux pas. C’est une chose à laquelle je dois me réhabituer », a-t-il déclaré.

Une grosse semaine pour retrouver ses sensations

Ses hésitations ont surtout un impact sur sa production offensive, alors qu’il est habituellement parmi les joueurs les plus efficaces de la ligue, avec 70% de réussite au tir en carrière. Pour ce qui est de la défense, il s’est notamment illustré dimanche avec trois contres, dont un sur Giannis Antetokounmpo. Les bases sont là, mais l’ensemble reste à perfectionner d’après Mitchell Robinson.

« La défense revient plus vite », a-t-il ajouté, évoquant toutefois quelques soucis de timing persistants au rebond. « D’habitude, je sais exactement comment le ballon va se déplacer. Alors qu’en ce moment, c’est plutôt du n’importe quoi. Je vais mettre ma main là, attraper le ballon, et il va me filer entre les doigts. Je me dis que c’est quelque chose que je dois aussi corriger ».

Le pivot a également concédé que sa condition physique n’était pas encore optimale.

Avec encore quatre matchs importants à jouer, il va avoir un peu de temps pour se reprendre afin d’arriver à 100% pour les playoffs. C’est son principal objectif, mais pour l’heure, l’intéressé reste prudent.

« Je ne sais vraiment pas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il se voyait retrouver son meilleur niveau pour les playoffs. « Je prends juste ça au jour le jour, donc une fois que j’aurai tout assimilé, tout ira bien ».

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.4 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.1 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.7 4.5 8.1 0.6 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.9 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 1.0 0.7 1.9 7.4 2023-24 NYK 27 26 55.9 0.0 36.8 4.9 4.3 9.2 0.7 1.9 1.3 0.9 1.2 5.7 Total 316 25 70.0 0.0 51.6 3.7 4.3 8.0 0.6 2.9 0.9 0.7 1.9 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.