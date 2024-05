Caitlin Clark aura droit à la Crypto.com Arena

L’arrivée de Caitlin Clark en WNBA n’en finit plus de chambouler le championnat, sur et en dehors des parquets, et les Sparks ont annoncé que leur rencontre du 24 mai prochain face au Indiana Fever était déplacé de la Walter Pyramid, située sur le campus de Long Beach State à la Crypto.com Arena, l’habituelle salle des Lakers.

La raison ? Les 5 000 places de la Walter Pyramid n’étaient évidemment pas suffisantes pour répondre aux nombreuses demandes pour voir jouer Caitlin Clark, nouveau phénomène du basket féminin. Puisque la Crypto.com Arena peut accueillir jusqu’à 19 000 spectateurs, les Sparks peuvent espérer vendre quatre fois plus de places.

Puisque le basket féminin a le vent en poupe, et que le phénomène Clark enflamme la WNBA, les Sparks ont décidé de jouer deux matches de plus à la Crypto.com Arena. Ce sera les 26 mai face à Dallas, et le 5 juin contre Minnesota.

« Le basket féminin connaît des taux d’audience et de fréquentation sans précédent. Le fait de ramener ces matchs à la Crypto.com Arena nous permet d’avoir plus de spectateurs dans les gradins et de redonner à nos joueuses la possibilité de jouer dans leur salle initiale », a déclaré la présidente des Sparks, Christine Monjer.

Avant d’évoluer à Long Beach State, les Sparks jouaient effectivement au Staples Center, et elles avaient quitté la salle au moment de travaux, sans jamais finalement y revenir.