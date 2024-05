Tyrese Haliburton ne s’inquiète pas… mais promet de faire mieux

On a eu le « Practice » d’Allen Iverson, on aura peut-être le « I’ll be better » de Tyrese Haliburton. À treize reprises lors de son intervention devant la presse lundi, le meneur des Pacers a donc répété qu’il serait meilleur lors du Game 2 après être passé à côté de son Game 1 dans l’enfer du Madison Square Garden, terminé à 6 points à 2/6 au tir, 8 passes décisives et 4 interceptions en 36 minutes.

Forcément, le meneur All-Star a souffert de la comparaison avec un Jalen Brunson en mission, qui a fini la rencontre à 43 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. À vouloir trop mettre ses coéquipiers en confiance, Tyrese Haliburton s’est un peu oublié au scoring, et se voit donc redresser la barre à l’occasion du Game 2 ce soir.

» C’est une bonne équipe défensivement, mais je le vois plus comme le problème de Tyrese plutôt que des Knicks. Je serai meilleur dans le Game 2, » a-t-il confié, évoquant la nécessité de retrouver le bon équilibre. « Je me suis trompé au niveau de la création, et je n’ai pas fait les bons choix. Je dois continuer à rester qui je suis. Mais, oui, je serai juste meilleur demain ».

Les excuses ont bon dos

Sans vouloir l’excuser, Rick Carlisle a pour sa part rappelé que son meneur doit actuellement composer avec des douleurs au dos qui avaient déjà rendu sa participation incertaine à la fin de la série face à Milwaukee.

« À ce stade de l’année, tout le monde a un peu quelque chose à soigner. Il s’en occupe et fait le maximum pour se sentir le mieux possible. Je suis confiant sur le fait qu’il jouera, mais il y a quand même une préoccupation ».

Même son de cloche pour le joueur, qui ne va certainement pas se plaindre ni se résigner par rapport à la situation. Ce sont les premiers playoffs de sa carrière, et pas question pour lui de baisser la tête, même après un Game 1 difficile à digérer pour les Pacers. Au sortir d’une série face aux Bucks où il avait déjà soufflé le chaud et le froid.

« C’est tout ce que j’ai toujours voulu. J’ai toujours voulu jouer les playoffs », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas la fin du monde. On a perdu un match. On a l’opportunité de gagner le prochain et de rentrer à la maison avec un score de 1-1, donc je ne suis pas en train sur la sonnette d’alarme ou quoi que ce soit d’autre ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.