Le MVP de la nuit | Jalen Brunson encore dans l’histoire !

Après s’être emparé du record de points des Knicks en playoffs, et égalé Michael Jordan avec ses trois matches à 40 points et plus de suite dans une même série, Jalen Brunson en a remis une couche ! Auteur de 43 points, 6 rebonds et 6 passes décisives dans la victoire face aux Pacers, il entre dans l’histoire des playoffs en devenant le quatrième joueur de l’histoire à enchaîner quatre matchs de playoffs à 40 points et plus. Les trois autres se nomment Jerry West (six en 1965), Bernard King (quatre en 1984) et Michael Jordan (quatre en 1993).

« Mises bout à bout, les petites choses peuvent faire beaucoup… » philosophe Jalen Brunson. « Certes, mettre 40 points, c’est sympa, mais ce sont les petites choses qui nous aident à gagner des matchs comme ça. Je suis donc heureux d’être entouré d’un tel groupe. Je sais que nous allons nous battre chaque jour. C’est la seule chose à laquelle je pense ».

Les « petites choses », c’est une fois de plus cette capacité à faire le geste juste. On se souvient de sa passe pour Josh Hart dans le Game 6 pour le 3-points de la gagne. Cette nuit, rebelote avec Donte DiVincenzo à 40 secondes de la fin.

Un soliste altruiste

La justesse, c’est aussi son 14 sur 14 aux lancers-francs, dont 8 sur 8 dans le dernier quart-temps. C’est cette capacité à élever son niveau de jeu dans le 4e quart-temps. Sur les cinq derniers matches, il tourne à plus de 12 points par match dans le dernier quart-temps.

« On pourrait multiplier les exemples soir après soir, et ce que j’aime chez lui, c’est qu’il ne pense qu’à l’équipe », souligne Tom Thibodeau. « Tout ce qui l’intéresse, c’est de gagner, et il se soucie de ses coéquipiers. Résultat : en fin de match, il se demande ce dont nous avons besoin ? Avons-nous besoin d’un panier important ? Peu importe ce dont nous avons besoin, il le fera ».

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.