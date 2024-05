Un fils et un nouveau DPOY : les folles 24 heures de Rudy Gobert

Voilà ce qui s’appelle tendre le bâton pour se faire battre. Rudy Gobert, invité sur le plateau de TNT à réagir à son quatrième trophée de meilleur défenseur de l’année, Charles Barkley ose lui demander si le prénom « Charles » était dans la « short list » du Français pour son fils.

Après hésitation, le pivot des Wolves, dont le fils se prénomme Roméo, finit par répondre : « J’ai essayé de choisir des personnes que j’aime bien ! Charles est aussi un prénom français d’ailleurs. Malheureusement, tu n’as pas été retenu. Mais je t’aime toujours, Charles ! »

Une jolie répartie adressée à celui qui avait qualifié l’arrivée de Rudy Gobert dans le Minnesota comme le « pire échange de l’histoire » il y a un an… Le discours le concernant a bien évolué depuis, car son équipe n’arrête pas de gagner. Après leur deuxième victoire de suite à Denver, les Wolves se rapprochent aujourd’hui sérieusement de la finale de conférence.

Marqué par la prestation de son équipe

Un Game 2 pour lequel le Français a dû se tenir à l’écart en raison de la naissance de son fils justement. « C’était incroyable ! Il est évident qu’en tant que compétiteur, on veut toujours être là pour ce genre de match. J’ai dit aux gars que la seule chose qui pouvait me faire manquer un match était la naissance de mon fils et c’est arrivé », lâche l’intérieur.

Celui-ci a été marqué par la prestation d’Anthony Edwards et des autres. « Ils ont fait le travail. Ils l’ont fait de manière incroyable sur le plan défensif et offensif. L’amour qu’ils m’ont témoigné, malgré la distance, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais », ajoute le quadruple meilleur défensif de la ligue, arrivé dans le Minnesota pour y « changer la culture ».

D P O Y 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/kajzkPAhAq — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 7, 2024

Un pari qui est en train de payer aujourd’hui. « Je n’ai jamais eu aucun doute, j’ai toujours dit que les grandes choses prennent du temps. Vous le savez, gagner ne se fait pas en un soir. Tu peux associer les meilleurs joueurs, n’importe quel type de joueurs, il faut faire face à l’adversité, passer par des hauts et de bas. C’était le cas l’année dernière. » Les Wolves en cueillent les fruits aujourd’hui.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.