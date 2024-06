Face aux critiques qui s’accumulent sur le trade de Rudy Gobert, le patron des Wolves assume

Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Leandro Bolmaro, Jarred Vanderbilt, plusieurs premiers tours de Draft (en 2023, 2025, 2027 et 2029) et la possibilité d’échanger son premier tour de Draft en 2026.

Dès l’annonce de l’arrivée de Rudy Gobert aux Wolves, les critiques ont noté le pactole récupéré par Danny Ainge et le Jazz. On parlait alors surtout des quatre choix de Draft au premier tour et du « swap » mais avec les bonnes performances du rookie Walker Kessler, c’est la totalité de l’échange qui est désormais remis en cause.

Récemment, Charles Barkley a ainsi expliqué, avec sa finesse habituelle, qu’il s’agissait du « pire échange de l’histoire ». Mais même en étant plus mesuré, il faut bien avouer que la greffe de Rudy Gobert a du mal à prendre chez les Wolves. Et son zéro pointé la nuit dernière, face aux Nuggets de Nikola Jokic, l’illustre assez bien.

« Je suis un grand garçon. Dans mon travail, les succès et les échecs sont publics », a ainsi expliqué Tim Connelly dans une interview pour une radio locale, la semaine dernière. « La critique, ça ne me dérange pas. Je ne lis pas vraiment ce qui se dit. Et je ne suis pas sur les réseaux sociaux, Dieu merci. »

Un impact largement positif en défense, négatif en attaque…

L’ancien patron des Nuggets reconnait d’ailleurs qu’il est normal que ses décisions soient scrutées, et il assume la responsabilité de cet échange, dont il était l’initiateur.

« Les critiques extérieures ou les louanges extérieures n’ont jamais vraiment eu d’impact sur moi. Je ne pense pas être infaillible. Je sais à quel point la chance est importante dans ce boulot. Ce sur quoi nous nous sommes tous concentrés, c’est de savoir si nous sommes devenus une meilleure équipe (suite à l’échange). Et il est clair que nous n’avons pas passé le cap que nous espérions, en croisant les doigts, lorsque nous avons pris cette décision. Nous avons dû faire face à de nombreuses blessures, mais cela fait partie du jeu » continue-t-il.

Les Wolves sont ainsi privés de Karl-Anthony Towns depuis fin novembre mais, même avec KAT, les performances de Minnesota étaient poussives (10 victoires – 11 défaites).

Il y a tout de même du mieux en 2023, avec 13 victoires pour 7 défaites, d’autant qu’avec le triple meilleur défenseur de l’année sur le terrain, le club de Chris Finch a progressé sur le plan défensif. Avec 109.4 points encaissés sur 100 possessions quand le Français joue, elle se situe alors au même niveau que les Cavaliers (109.3), la meilleure défense de la saison. Le problème, c’est bien sûr en attaque, où les Wolves sont plus efficaces sans le pivot tricolore…

« Bien souvent, avec les échanges, il est prématuré de dire que c’est bon, mauvais ou neutre tant que l’on ne voit pas comment les équipes s’en sortent au final », assure Tim Connelly. « Nous nous concentrons uniquement sur les Timberwolves. Le temps nous dira si l’échange fonctionne. Le temps dira si c’était un échange intelligent ou un échange stupide. Et si c’est un échange stupide, alors je mérite toutes les critiques qui vont avec ce travail. Une fois que vous réalisez le peu de contrôle que vous avez sur les choses, vous travaillez juste très dur et vous essayez simplement de prendre les bonnes décisions. On croise les doigts, on bosse dur et on espère que ça marche. »