Les Nuggets mettent une grosse fessée aux Wolves

Ce dimanche, les Nuggets n’avaient même pas emmené leurs joueurs stars dans leurs valises à Minneapolis et, sans Nikola Jokic, Jamal Murray ou encore Aaron Gordon, ils s’étaient logiquement inclinés face aux Wolves.

Mercredi soir, à domicile, avec le retour de tout le monde (sauf Jamal Murray), les Nuggets ont remis les choses au clair avec une victoire nette et sans bavure (146-112), après un premier quart temps sans appel (49-19) !

La revanche entre les deux équipes n’a effectivement pas vraiment pu avoir lieu, tuée dans l’oeuf par le départ canon de Nuggets reposés et revigorés. Mais aussi par un début de match complètement loupé des Wolves, qui ont perdu 4 ballons dans les deux premières minutes du match, encaissant un insensé 33-2 dont, d’entrée de jeu, un énorme dunk de Kentavious Caldwell-Pope !

A l’instar de Rudy Gobert qui finit sa soirée avec un zéro pointé, ou D’Angelo Russell expulsé pour deux fautes techniques en 3e quart, Minnesota est passé complètement à côté de son match…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart hallucinant ! De 17-13, les Nuggets sont passés à 49-19. A priori dans le coup au bout de quatre minutes, Minnesota a complètement lâché prise dès le premier quart, sous les coups de boutoir de Nuggets régénérés et frais physiquement qui vont passer un incroyable 33-2 ! Tenu à 6/22 aux tirs, les Wolves ont également été fautifs défensivement en laissant Denver shooter à 19/24 aux tirs (soit un énorme 79% de réussite) dont 4/5 à 3-points. 49 points marqués, c’est le deuxième plus gros total de l’histoire des Nuggets sur un quart temps. Une stat pour résumer : à lui seul, Michael Porter Jr. a scoré autant que toute l’équipe de Minny sur ce premier quart ! Et ce à un bien meilleur pourcentage !

– Une balade de santé pour les Nuggets. Ce n’est clairement pas le message que la Ligue voudrait colporter au large mais le « load management » a fonctionné à plein régime pour les Nuggets. Laissés au repos dimanche, les Jokic, Gordon, KCP et consorts ont pu retrouver les parquets avec la gnaque et la barre d’énergie au summum. Ce qui a donné un premier quart-temps furibard et un record de saison aux points marqués (146) et aux passes (44).

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Il ne lui aura suffi que d’une mi-temps pour réussir son 19e triple-double de la saison (20 points, 16 passes, 12 rebonds). C’est la deuxième fois seulement de sa carrière que ça lui arrive, attestant de la facilité technique du pivot serbe, tout comme de la faible opposition du soir. A 8/10 aux tirs, il termine avec une évaluation monstre de 46 !

✅ Michael Porter Jr. Maladroit en option n°1 dimanche soir, MPJ a repris son rang de lieutenant avec bonheur cette nuit. L’ailier a pu bénéficier des caviars de ses coéquipiers, Nikola Jokic en tête, pour finir à 30 points et 5 rebonds, dont 19 points dans le seul premier quart.

✅ Aaron Gordon. Avec 24 points, 8 passes et 4 interceptions, il a noirci les cases où on ne l’attendait pas forcément, lui l’intérieur dunkeur. Mais à 8/11 aux tirs dont 2/3 de loin, l’ancien du Magic a été propre de bout en bout.

⛔️ D’Angelo Russell. Passablement frustré par la tournure des événements, le meneur des Wolves a fini le match dans les vestiaires, expulsé en troisième quart-temps après avoir reçu deux fautes techniques.

⛔️ Rudy Gobert. Dans la très mauvaise soirée des Wolves, celle de Rudy Gobert ressort encore davantage. Dépendant de ses coéquipiers pour être servi près du cercle, le pivot tricolore n’a eu droit qu’à deux tirs, tous deux ratés, pour un zéro pointé qui fait bien tache pour celui qui était All-Star il y a un an à peine…

LA SUITE

Denver (38-17) : début d’un « road trip » sur la côte Est à Orlando jeudi.

Minnesota (29-28) : suite du « road trip » à Salt Lake City cette nuit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.