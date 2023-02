Walker Kessler, la boîte à gifles !

C’est ce qui s’appelle donner le ton ! Dès le premier quart, Walker Kessler a mis les points sur les i face aux Raptors.

Fred VanVleet, Christian Koloko, Pascal Siakam ou encore Scottie Barnes… Ils ont tous pu goûter à l’amère sensation du rejet, contrés les uns après les autres en premier quart-temps par le pivot rookie du Jazz qui a égalé un record de franchise, établi par l’inévitable Mark Eaton (en 1989), avec 6 bâches dans le seul premier quart !

Intégré dans le cinq majeur depuis le 8 janvier dernier, avec la blessure à la cheville de Kelly Olynyk, Walker Kessler tourne à 12 points (à 70% de réussite !), plus 11 rebonds et 3 contres en tant que titulaire (soit 10 matchs). Des chiffres dignes de Shaquille O’Neal, David Robinson, et Dikembe Mutombo (quand ils étaient rookies).

Déjà le 5e contreur de la NBA !

Mercredi soir, il a tout simplement rendu une de ses meilleures copies de l’année avec 17 points, 14 rebonds et 7 contres, soit une évaluation de mammouth à 35 ! Digne de Rudy Gobert qu’il est sur le point de faire oublier…

« Il finit avec sept contres mais il a modifié la trajectoire d’un nombre impensable de tirs. Les gars ont arrêté de venir se frotter à lui par la suite », a souri Lauri Markkanen.

Avec ses sept contres face aux dinosaures canadiens, Walker Kessler est le seul joueur de la Ligue à avoir réussi deux matchs distincts à 7 contres cette saison. Il confirme surtout qu’il peut être une tour de contrôle dans les peintures NBA pendant un bon bout de temps, alors qu’il n’a que 21 ans ! Il se classe déjà 5e de la NBA à moyenne de contres derrière Jaren Jackson Jr, Nic Claxton, Brook Lopez et Myles Turner.

Une influence claire sur la défense d’Utah

« Ce ne sont pas seulement ses sept contres », ajoute Will Hardy. « On pourrait probablement trouver dix ou quinze autres tirs qu’il a gênés, ou que les adversaires n’ont même pas tentés. Il commence à se forger une réputation dans la Ligue. Quand les gars le voient, ils commencent à changer de direction et s’écarter du cercle. »

Une stat illustre l’influence grandissante du jeune pivot du Jazz : sans lui dans le cinq majeur, Utah pointait à la 27e place du classement défensif. Depuis qu’il est titulaire, la défense du Jazz est remontée à la 15e position !