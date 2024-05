Face aux shooteurs de Boston, les Cavaliers n’ont plus de marge en défense

Deux jours après avoir arraché leur qualification à l’issue du Game 7 contre Orlando, les Cavaliers étaient à Boston pour commencer la demi-finale de conférence. Une soirée difficile puisque les Celtics ont largement dominé les débats et pris les commandes dans cette série.

En plus de changer de décor et de niveau, entre dimanche et mardi, les joueurs de Cleveland changent également de style. Car face au Magic, le travail défensif était simplifié par l’absence de shooteurs à 3-pts et donc d’adresse (31% de réussite derrière l’arc) côté floridien. Face aux Celtics, Jaylen Brown et Derrick White l’ont montré : les menaces sont partout et efficaces.

« C’est important qu’on comprenne mentalement ce qui se présente devant nous. On les a déjà joués. C’est complétement différent car on a protégé la raquette pendant sept matches, et là, il faut sortir sur les joueurs. Et ils ne sont pas deux, mais quinze », constate Donovan Mitchell. « Ils ont plusieurs joueurs qui peuvent frapper, donc ce n’est pas une surprise : si ce n’est pas Jayson Tatum, c’est Brown, ou Al Horford, ou encore White et Jrue Holiday. Sans oublier Sam Hauser, Payton Pritchard. »

Les leaders de la ligue en saison régulière ont shooté à 18/46 à 3-pts, soit 39% de réussite. C’est déjà très bon, mais dans un grand soir, Boston peut encore faire mieux. Les Cavaliers sont prévenus : il va falloir défendre plus fort et mieux, et attaquer avec plus de justesse également.

Plus le droit à l’erreur

« On sait où on met les pieds », explique l’arrière. « Ils ont mis des shoots. On a shooté à 40% de réussite et 26% à 3-pts. Quand eux mettent des tirs, il faut continuer de pousser, d’aller au rebond, pour les prendre et casser le rythme. Il faut faire les petites choses. Elle seront cruciales dans cette série. »

Les Cavaliers n’ont plus de marge en défense, tout simplement. Boston possède une attaque trop forte pour faire des erreurs, oublier des joueurs, laisser des shooteurs ouverts.

Donovan Mitchell prend exemple sur la dernière séquence du troisième quart-temps. « Le shoot de Payton Pritchard fait mal. J’ai tenté ma chance à 3-pts et j’ai donné encore cinq secondes à jouer. Il a remonté la balle, a envoyé une prière et on se retrouve à quinze points de retard. Ça change toute la partie », raconte-t-il.

« On doit continuer d’aller dans la raquette, de créer le jeu. On a eu des bons tirs, qu’on a manqués », insiste l’ancien du Jazz pour se donner de l’espoir. « On a pris 40 tirs primés, pour 11 réussites. On a eu les tirs. Maintenant, le plus important, c’est de les mettre. C’est une forte équipe, ils vont mettre des tirs et mettre du rythme. On aura les shoots, on doit les mettre. »