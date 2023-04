Pour le GM des Kings, Mike Brown doit être élu « Coach de l’année »… à l’unanimité

Déjà élu « Coach de l’année » par le syndicat des entraîneurs, Mike Brown devrait logiquement l’être aussi par les journalistes. Il faut dire que l’entraîneur a réalisé une superbe première saison à la tête des Kings, ramenant l’équipe en playoffs après 17 ans d’absence, en décrochant même la 3e place de la conférence Ouest !

Pour Monte McNair, le GM du club, son coach était bel et bien le choix parfait.

« Souvent, on a une idée de ce que pourrait être un entraîneur, mais le plus important, c’est que ça colle, et Mike colle parfaitement avec cette équipe », a-t-il expliqué sur le plateau de NBC Sports. « Il a su tirer le meilleur de tous les joueurs, du 1er au 17e, et il a réussi à affronter l’équipe la plus expérimentée de ces playoffs avec l’une des moins expérimentées, et remporter le premier match dans une bataille acharnée, en étant mené de 10 points. »

Des propos tenus en amont du Game 2, qui les a d’ailleurs confirmés puisque les Kings se sont encore imposés, pour pousser les Warriors de Stephen Curry dans une situation qu’ils n’avaient jamais connue…

« L’entraîneur principal joue un rôle énorme dans tout cela, Mike a été fantastique et mérite le titre d’entraîneur de l’année. Un titre qui devrait être décerné à l’unanimité. »

Est-ce que ce sera le cas ? On aura la réponse d’ici quelques jours. En tout cas, Mike Brown recevra sans doute son deuxième trophée de « Coach de l’année », après celui de 2008/09. À l’époque, il entraînait les Cavaliers.