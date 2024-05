Stephen Curry et les Warriors en terre inconnue : être menés 2-0 dans une série !

C’est la stat de la nuit après la deuxième manche remportée par les Kings : les Warriors sont menés 2-0 dans une série de playoffs, et ça ne leur était plus arrivé depuis 2007 !

À l’époque, ils avaient été éliminés par le Jazz, après avoir sorti les Mavericks du MVP Dirk Nowitzki au premier tour. Seize ans plus tard, les voilà à nouveau dans cette position, et c’est donc une première pour Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et bien sûr Steve Kerr.

Comment se sent-on lorsqu’on est mené 2-0 pour la première fois de sa carrière ? « Il faut l’accepter. On a tenu comme ça depuis tellement longtemps. Quelque chose comme 28 séries de suite » répond Stephen Curry. « On n’a jamais été dans cette situation. Il faut donc rester soudés, rester concentrés sur les choses que nous devons améliorer. Il faut accepter ce défi et protéger notre bilan à domicile, où l’on est très bons. Et à un moment, il faudra gagner un match chez eux… ».

Mission impossible ?

Pour Klay Thompson, cela reste une situation que les Warriors connaissent bien. « C’est une expérience familière puisqu’on a déjà été menés 3-1 » rappelle le shooteur des Warriors. « On a aussi mené 3-1… En fait, on a déjà tout connu. On va prendre une journée de repos, et s’appuyer sur notre expérience. On va se ressouder et bien jouer à la maison, comme on l’a toujours fait. »

Dans l’histoire, avant les Warriors, seuls quatre champions NBA avaient été menés 2-0 au premier tour et le bilan est sans appel : quatre éliminations, dont trois « sweep » ! C’est dire l’ampleur du défi pour Golden State, qui tâchera de ne pas imiter les Warriors de 1957 (0-2 contre les Nationals), les Sixers de 1984 (2-3 contre les Nets), le Heat de 2007 (0-4 contre les Bulls) et les Mavericks de 2012 (0-4 contre le Thunder).