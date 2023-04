Dans une ambiance électrique, les Kings enfoncent les Warriors !

Dans une salle en feu, le match démarre sur un tempo très élevé. Mais, ce sont les Warriors, bien plus lucides, qui sont devant d’une courte tête (12-8).

Sacramento est étouffé par la défense de Golden State, et ne trouve aucun panier facile. Sur le premier quart-temps, les hommes de Mike Brown ne tirent qu’à 8/21 dont 1/13 à 3-points. Pourtant, en face, les Warriors ne parviennent pas à punir des Kings maladroits, et ne mènent que de six points après 12 minutes (23-17).

Sous l’impulsion de Malik Monk, Sacramento débute le second quart-temps par un 13-4, et prend même les commandes au score (30-27). Les Warriors déjouent, et en face les Kings ne ratent plus aucun tir. On assiste au même scénario que lors du premier quart-temps, mais cette fois-ci, ce sont les joueurs de Steve Kerr qui ne rentrent plus rien. Sur une perte de balle de Draymond Green, Davion Mitchell offre 9 points d’avance aux siens (40-31). Malgré une réaction en fin de quart-temps de la part de Golden State, Sacramento conserve six points d’avance à la pause (58-52).

Les Warriors se mettent en difficulté d’entrée de troisième quart-temps, avec Draymond Green qui écope de sa 4e faute. Dans la foulée, Kevon Looney prend sa 5e faute, compliquant davantage les affaires de Golden State. Dans le jeu, ça n’est pas mieux, et les coéquipiers de Stephen Curry ne trouvent pas de solutions. En face, les Kings continuent de profiter des largesses défensives de leur adversaire, et réalisent le break en prenant treize longueurs d’avance (77-64). À l’entame du 4e quart-temps, Sacramento mène de huit points (83-75).

Coup de théâtre au milieu du 4e quart-temps avec l’expulsion de Draymond Green, coupable d’un vilain geste sur Domantas Sabonis. Comme cela arrive parfois, le momentum repasse du côté des Warriors. Sur un tir à 3-points, Gary Payton II égalise (93-93). À 3 minutes de la fin, les Kings comptent un point d’avance (102-101). Sur un énorme panier à 3-points, De’Aaron Fox offre six points d’avance à Sacramento (107-101), puis c’est Davion Mitchell, dans le corner, qui terrasse les Warriors à son tour derrière l’arc (112-103). Sacramento remporte le Game 2 (114-106), et réalise le break dans la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’expulsion de Draymond Green. Il était tendu depuis un moment, suite à un problème de fautes. Mais voilà, dans le quatrième quart-temps, il a dépassé les limites. Après une bataille au rebond avec Klay Thompson, Domantas Sabonis s’écroule par terre, et attrape la jambe de Draymond Green. Ce dernier en voulant retirer sa jambe, va volontairement écraser le Lituanien au niveau du ventre. Résultat ? Une expulsion logique et méritée pour un geste qui n’a pas sa place sur un terrain de basket.

– Les Warriors en grand danger ! Pour la première fois depuis 2007, et donc de l’ère Stephen Curry, les Warriors sont menés 2-0 dans une série. De retour à San Francisco pour le Game 3, les coéquipiers de Stephen Curry n’ont désormais plus le droit à l’erreur… puisqu’une autre stat a de quoi effrayer : dans l’histoire des séries au meilleur des sept manches, 92% des équipes qui mènent 2-0 se qualifient. En clair, Golden State a désormais 8% de chances de passer l’obstacle Sacramento !

TOPS/FLOPS

✅ Domantas Sabonis. Les Kings dominent à nouveau dans les points dans la raquette et le Liutanien y est pour beaucoup. Il termine avec 24 points et 9 rebonds à 8/12 au tir, et il provoque l’expulsion de Green.

✅ De’Aaron Fox. Avec 24 points, 9 passes décisives et 4 interceptions, il a confirmé son statut d’All-Star, et difficile de faire plus « clutch » que lui cette saison.

✅ Andrew Wiggins. De retour dans le cinq de départ, il s’est montré solide, et termine avec 22 points.

✅ ⛔️ Stephen Curry. Malgré son 3/13 à 3-points, il termine meilleur marqueur du match avec 28 points. Sa sélection de tirs est toutefois douteuse, notamment en fin de match.

⛔️ Jordan Poole. Non content d’avoir été maladroit toute la soirée (1/7), il n’a pas du tout pesé sur le match. C’est inquiétant.

⛔️ Draymond Green. Avant son expulsion, il s’était pris la tête avec les adversaires, puis ses coéquipiers, et enfin le public. Son expulsion est méritée.

LA SUITE

Game 3 chez les Warriors, dans la nuit de jeudi à vendredi (4h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.