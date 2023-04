Excité pendant toute la deuxième mi-temps, au point de se prendre la tête avec Malik Monk et même des coéquipiers, Draymond Green a regardé la fin du Game 2 depuis les vestiaires ! Une fois de plus, et sous les yeux d’Adam Silver, l’intérieur des Warriors a craqué, et cette fois, c’est pour avoir mis un coup de pied dans le ventre de Domantas Sabonis. Il restait alors 7 minutes à jouer dans la rencontre, et les Kings menaient 91-87.

Au départ, c’est le Lituanien qui accroche le pied de Draymond Green, mais l’intérieur de Golden State, pour se dégager, lui donne un grand coup sur le ventre, avant de s’en servir de marchepied !

Après avoir regardé la vidéo, les arbitres ont décidé de donner une faute technique à Domantas Sabonis et une Flagrant 2 à Draymond Green, synonyme d’expulsion. Une sortie de l’ailier fort qui coûte très cher à son équipe.

Interrogé en conférence de presse sur l’incident, Draymond Green a expliqué que c’était « la deuxième fois en deux matchs qu’on lui accrochait le pied » et que « celui-ci devait bien se poser quelque part ». Il dit que les arbitres lui ont expliqué son expulsion par le fait qu’il avait « appuyé trop fort »…

« On se battait tous les deux pour le rebond. On s’est tombés dessus l’un l’autre » a expliqué Domantas Sabonis après coup. « Ça arrive, c’est le basket. Il faut ensuite passer à l’action suivante ».

Le King va tout de même passer des radios pour voir si ses cotes et ses poumons ont été touchés sur l’action.

Visuel : ESPN