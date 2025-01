Les fans du Heat ont actualisé la fresque géante de Jimmy Butler…

Il y a quelques années, l’artiste local Kyle Holbrook avait créé une fresque géante en l’honneur du Heat, dans le quartier de Wynwood, à quelques kilomètres du Kayesa Center de Miami.

Depuis, cette fresque est constamment mise à jour, pour coller à l’actualité (et aux coupes de cheveux) de Jimmy Butler et de ses coéquipiers. Et forcément, le divorce en cours n’échappe pas à la règle. Les passants ont ainsi pu découvrir ce week-end que la fresque avait changé, se moquant de l’attitude et des envies d’ailleurs du All-Star !

Le visage de Jimmy Butler avec un bandeau « I Quit » (« J’abandonne ») a ainsi été ajouté, alors qu’un badge « Clearance : Trade ! » (« Autorisation pour un échange ») a fait son apparition sur son portrait géant.

« Please Pay Me »

Sur celui-ci, l’ancien des Bulls, des Wolves et des Sixers tient également une tasse de café sur laquelle on peut lire « Please Pay Me » (Payez-moi s’il vous plait ») en référence à la prolongation de contrat qu’il réclamait à Pat Riley. Clairement, les fans ont choisi leur camp dans le bras de fer opposant le joueur et ses dirigeants.

En attendant, Jimmy Butler est suspendu par son club, qui lui cherche un point de chute au plus vite.

Sauf que les propositions ne feraient pas rêver les dirigeants floridiens, et le Miami Herald assure qu’ils ne vont pas échanger le joueur dans le seul but de l’échanger, quitte à réintégrer leur joueur après sa suspension si besoin…

Crédit photo : @godlynh