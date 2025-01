Grâce à un coup de chaud, Anthony Edwards écarte les Clippers

Avec Donte DiVincenzo dans le cinq majeur et non plus Mike Conley, les Wolves entament correctement la partie. Mais pas beaucoup plus, ni très longtemps puisque Anthony Edwards et ses coéquipiers sont vite dominés. Ils perdent des ballons et vivent un trou noir, encaissant un 21-3 ! Le parfait exemple des difficultés de régularité de cette équipe, déjà derrière à l’issue du premier quart-temps (16-27).

Alors qu’ils pointent quasiment à vingt points de retard, les joueurs de Chris Finch se réveillent. Mike Conley est tranchant, avec huit points de suite, et comme les Clippers ne prennent pas toujours de bon tirs, ils reviennent pour finir cette première période à bonne distance (46-53).

La dynamique est dans leur camp. Anthony Edwards et Donte DiVincenzo allument à 3-pts en début de troisième quart-temps et cette fois, c’est Minnesota qui survole les débats, avec un 17-0.

James Harden et Amir Coffey, avec des tirs primés, limitent grandement la casse (77-76) quand Ivica Zubac fait sentir sa présence près du cercle en défense, pendant le quatrième quart-temps. Encore une fois, tout change, après un 11-0 de Los Angeles. C’est aux Wolves de trouver les réponses et elles vont porter un nom : Anthony Edwards. Il inscrit trois paniers à 3-pts dans le « money time » et fait craquer les troupes de Tyronn Lue (108-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le changement de cinq majeur des Wolves. Chris Finch avait repoussé plusieurs fois l’idée de toucher à ses titulaires mais, face à la crise actuelle de son groupe, il a cédé. Mike Conley a donc commencé sur le banc, laissant sa place à Donte DiVincenzo. Une retouche qui n’a pas vraiment fonctionné en début de rencontre. En revanche, en troisième quart-temps, elle a clairement été payante avec les 8 points et deux paniers primés de l’ancien des Knicks pour épauler Anthony Edwards. Et Mike Conley n’a pas été trop perturbé, marquant 11 points. Un choix gagnant donc.

– Anthony Edwards en mode patron. Frustré par les prises à deux et ses performances en baisse depuis quelques semaines, il a collé (en vain) 53 points aux Pistons et vient de crucifier les Clippers. Avec 37 points à 14/29 au shoot dont 6/13 à 3-pts, 8 passes et 7 rebonds, l’arrière a fait un très bon match. Mais ce sont surtout ses trois paniers à 3-pts de suite dans les trois dernières minutes qu’il faut retenir. En leader, il a pris et marqué les gros tirs pour sortir son équipe de la boue et lui éviter une quatrième défaite d’affilée.

– Deuxième sortie compliquée pour Kawhi Leonard. Après un retour en douceur face aux Hawks, l’ailier des Clippers n’a pas été en réussite à Minnesota. Il a beaucoup shooté en début de match, pour chercher ses sensations. Mais ce n’est pas venu puisqu’il termine avec seulement 8 points à 3/11 au tir, en 20 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.