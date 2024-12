Stats & Highlights | Fin de série pour les Lakers, le grand huit pour le Thunder

Après un succès à Phoenix, les Pistons voyagent bien à l’Ouest avec une victoire décrochée à Los Angeles. Malgré le 120e triple-double en carrière de LeBron James (28 points, 11 rebonds et 11 passes), les Lakers s’inclinent et voient leur série de trois victoires de suite prendre fin.

Pour les Cavaliers et le Thunder, on passera le réveillon de Noël au chaud, avec des séries encore en vie. Même avec une rencontre qui a commencé avec 35 minutes de retard (un panier était défectueux), Cleveland a disposé du Jazz et affiche désormais cinq victoires d’affilée. Oklahoma City a fait la différence en dernier quart-temps face aux Wizards, avec 41 points de Shai Gilgeous-Alexander. Kyle Kuzma, Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr n’étaient pas sur le parquet. C’est un huitième succès de rang pour les leaders de la conférence Ouest.

Derrière le Thunder au classement, on retrouve les Rockets, qui ont maîtrisé leur sujet face à Charlotte. Tout comme Dallas, qui a pris les commandes de la partie en deuxième période contre Portland. Pour son retour, Luka Doncic a inscrit 27 points. Toujours à l’Ouest, les Clippers ont bataillé jusqu’à la fin pour venir à bout des Grizzlies. Il a fallu quatre points de Norman Powell, dans les 25 dernières secondes, pour valider ce succès.

Du côté de la conférence Est, les favoris n’ont pas tremblé. Les Knicks ont collé 139 points (31 pour Karl-Anthony Towns et OG Anunoby) aux pauvres Raptors, alors que Jalen Brunson n’était pas dans un grand soir.

Les Bucks, toujours sans Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, ont pu s’appuyer sur les 42 points du duo Khris Middleton – Brook Lopez pour dominer les Bulls. Enfin, le Heat brise sa série noire (trois défaites de suite) en battant les Nets, avec notamment 17 points de Bam Adebayo après la pause.

Charlotte – Houston : 101-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 101 HOU 114 CLE 124 UTH 113 ORL 108 BOS 104 PHI 111 SAS 106 ATL 117 MIN 104 MIA 110 BRO 95 NYK 139 TOR 125 CHI 91 MIL 112 MEM 110 LAC 114 OKC 123 WAS 105 DAL 132 POR 108 DEN 117 PHO 90 GSW 105 IND 111 LAL 114 DET 117

Cleveland – Utah : 124-113

Miami – Brooklyn : 110-95

New York – Toronto : 139-125

Chicago – Milwaukee : 91-112

Memphis – LA Clippers : 110-114

Oklahoma City – Washington : 123-105

Dallas – Portland : 132-108

LA Lakers – Detroit : 114-117

