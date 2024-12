Les Suns explosent en vol face aux Nuggets de Nikola Jokic

Les Nuggets retrouvent des couleurs. Après une défaite à Portland, puis une victoire en prolongation face aux Pelicans, la bande de Nikola Jokic a frappé un grand coup en explosant les Suns (117-90), malgré l’absence de Jamal Murray, alors que Devin Booker était aussi sur la touche.

Un écart final peu prévisible au regard d’une première période très disputée entre les deux équipes (55-51). Le changement d’ambiance a été spectaculaire dans le troisième quart-temps où la rencontre a basculé. À l’instar de la tranquillité d’action de Nikola Jokic (13 points dans ce quart-temps), à 3-points ou dessous, en étant bien « aidé » par les quatre fautes de Jusuf Nurkic, les Nuggets ont marqué à volonté.

L’étincelle Russell Westbrook

Auteur d’un gros début de match, Michael Porter Jr. a continué à faire parler sa taille. Tandis que Russell Westbrook a apporté l’étincelle avec une interception puis un dunk en contre-attaque, une claquette dunk ou encore ses passes, parfois à haut risque, qui ont toujours transpercé une défense des Suns trop poreuse.

En plus d’avoir du mal à contenir le rythme imposé en face, les Suns se montraient à la peine pour trouver des bons tirs. Gêné par Aaron Gordon, Kevin Durant s’est montré plus en retrait, alors Bradley Beal a pris le relais. En-dehors de ces deux hommes, on s’est demandé qui pouvait apporter du « scoring » côté Phoenix.

Seulement le différentiel de points sur cette période (45-28) et le score à l’issue de celle-ci (100-79) étaient tels que les visiteurs partaient de trop loin pour espérer revenir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de Nikola Jokic dans le quatrième quart-temps. Pour le plus grand plaisir de Mike Malone, le Serbe n’a pas eu à disputer la dernière période. Quand on connaît la « Jokic dépendance », ce n’est pas rien. Pour la troisième fois cette saison, le pivot voit son temps de jeu contenu à 30 minutes. Kevin Durant l’a imité en face. Les deux hommes n’avaient pas vraiment de raison de revenir tant les remplaçants n’ont pas remis l’écart en question, au cours d’une dernière période sérieusement pauvre offensivement (17-11 !).

– La taille des Nuggets. Listée comme l’équipe la plus grande de la ligue, les Nuggets ont vraiment fait parler cet avantage de taille dans cette partie. Avec des centimètres en plus sur la majorité des duels, les locaux ont ainsi dominé aux rebonds (46-39) et surtout dans la raquette (50 points inscrits contre 24 aux Suns). Le gros début de match de Michael Porter Jr. en est une autre illustration.

– Les Suns dans le dur. Depuis leur « road trip » manqué début décembre, les hommes de l’Arizona ont du mal à se remettre dans le bon sens. En témoigne cette 3e défaite de rang (après Pacers et Pistons) et la 6e en 8 rencontres. La dynamique est telle qu’ils affichent un bilan tout juste équilibré (14v-14d) après avoir été dans le positif depuis leur 3e match de l’année. Pire, ils sont actuellement 11e à l’Ouest, en-dehors du « play-in » donc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.