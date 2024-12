Même victorieux, ces Nuggets restent incorrigibles

On va finir par prendre Nikola Jokic au mot, et croire que Denver aime jouer à se faire peur. Vainqueurs d’un point contre les Kings, puis battus au buzzer de deux unités par les Blazers, les Nuggets se sont cette fois imposés de trois points face aux Pelicans dans un nouveau match à suspense contre un mal classé de l’Ouest.

Ils avaient pourtant bien du mal à s’en réjouir, tant ils ont dû cravacher pour renverser un des cancres de la ligue, qui menait de 17 points dans le Colorado à moins d’un quart d’heure de la fin…

Les Nuggets ont tendu le bâton pour se faire battre avec une première période très décevante contre une équipe de New Orleans pourtant privée de nombreux joueurs. Avec 67 points encaissés, les champions 2023 étaient en opération portes ouvertes. « On n’a pas bien défendu en première période » lâchait un Nikola Jokic visiblement un peu agacé après le match.

« Ce n’était pas difficile de mettre plus d’énergie en deuxième période, parce qu’il n’y en avait pas beaucoup en première » abondait Mike Malone. « On a offert 22 points sur transition, 14 où notre défenseur se fait déposer. En deuxième, on n’a laissé que huit points en transition, et on n’a laissé des un-contre-zéro que quatre fois. »

Un banc salvateur

Une somme de détails qui a failli ne pas suffire puisque les Pelicans ont eu le ballon pour l’emporter à la sirène du quatrième quart-temps comme Anfernee Simons l’avait fait pour Portland trois jours plus tôt. Mais cette fois, Denver a trouvé la parade avec des ajustements bienvenus.

Alors que le banc a relancé les Nuggets en début de quatrième quart-temps, Mike Malone n’a pas hésité à se passer de Michael Porter Jr. lors de l’intégralité du quatrième quart-temps et de la prolongation, et a sorti Jamal Murray sur les possessions décisives en défense pour gagner en longueur.

Des paris réussis, en partie décidés par les joueurs eux-mêmes comme l’a expliqué le coach en conférence de presse. L’entraîneur de Denver a d’ailleurs fait acte de contrition pour ne pas avoir assez fait jouer Julian Strawther, sur le parquet dans le quatrième quart et meilleur +/- des siens avec +20 en 20 minutes. « J’aurais dû lui donner plus de minutes, voilà ce qu’il faut en retirer, c’était du mauvais coaching » a-t-il réagi dans un sourire pincé.

Entre « victoire de caractère » et « disque rayé »

Si responsabiliser les jeunes pousses de l’effectif comme Julian Strawther, Peyton Watson ou Christian Braun est une expérience précieuse pour leur développement, les Nuggets se passeraient volontiers de devoir en passer inlassablement par des fins de match aussi tendues.

« On a vécu ce match tellement de fois déjà cette année » a déploré Mike Malone. « J’aime que l’on soit résilient, qu’on trouve des solutions et qu’on n’abandonne pas. Je n’aime pas que l’on continue de creuser nous-mêmes ce trou dans lequel on se met. Vous devez être admiratifs de leur volonté de rester dans le match et ne pas baisser la tête. C’est une victoire de caractère. Mais je leur ai dit d’arrêter d’être une équipe qui attend le quatrième quart pour vraiment lancer la machine. Je sais que je sonne comme un disque rayé, mais notre défi est de savoir si on peut reproduire cela sur une durée bien plus proche de 48 minutes. »

Cinq matchs en sept jours et un vrai test pour Denver

Comment cette équipe des Nuggets en arrive à ces situations de matchs serrés, plus qu’ils ne le devraient, sans panique ni sentiment d’urgence ? Même Nikola Jokic l’admet, il n’a pas la réponse. « On dirait qu’on aime quand cela se passe comme ça, je ne sais pas. Mais ce n’est pas amusant de jouer ainsi. On devrait être plus affamés. »

Nikola Jokic et son acolyte Jamal Murray ont au moins assuré l’essentiel en se montrant décisifs en fin de rencontre. Mais ils ont dû pour cela jouer respectivement 43 et 42 minutes avant un back-to-back la nuit prochaine face à Phoenix, et une série de cinq matchs en sept jours.

« On dirait que l’on aime ça quand c’est difficile » a évoqué le pivot serbe. « Quand le calendrier est compliqué, on joue mieux. Quand on a quelques jours de coupure, on joue mal. »

Le MVP en titre et ses coéquipiers vont être servis avec deux matchs contre les Suns, puis un nouveau back-to-back face au leader de la NBA, Cleveland, puis Detroit. « On a eu un calendrier digne de vacances au Club Med ces deux dernières semaines (quatre rencontres, avec trois jours d’écart à chaque fois, ndlr) et maintenant on démarre cinq matchs en sept jours » a résumé Mike Malone. « Nous allons voir de quoi cette équipe est faite. »