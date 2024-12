Anfernee Simons sans complexe pour achever les Nuggets au buzzer

Pour la deuxième fois de suite, la fin de rencontre des Nuggets s’est jouée à la dernière possession. Après un final heureux à Sacramento, les champions NBA 2023 ont chuté dans les derniers instants à Portland. Nom de leur bourreau : Anfernee Simons.

« J’ai eu le côté droit où je voulais être. Je suis heureux que ce soit rentré, c’est sûr », peut sourire l’arrière de Portland à l’issue de la rencontre. Celui-ci avait été servi à 16 secondes de la fin, alors que les deux équipes étaient à égalité (124-124), à la sortie d’un temps-mort demandé par Chauncey Billups.

« On en a parlé lorsqu’on s’est rassemblé : je voulais m’assurer qu’on ait le dernier tir. Je pensais qu’ils allaient le viser. Je lui ai dit que je ne savais pas qui allait prendre ce dernier tir, mais ‘Assure-toi qu’on ait le dernier tir’. ‘Et s’ils le visent (avec une prise à deux), soyez disponibles. Je suis à l’aise avec chacun d’entre vous.’ Mais ils ne l’ont jamais fait. On rate, on ne leur donne pas de temps pour une possession de plus, et on essaie de gagner en prolongation », rapporte le coach.

Son joueur n’a en réalité pas eu trop de difficulté à se débarrasser de Russell Westbrook. Un dribble au niveau de la ligne à 3-points et deux pas plus tard, il accédait facilement au cercle sans que l’aide ne se manifeste : Nikola Jokic s’est rapproché du cercle mais n’a pas sauté, tandis qu’Aaron Gordon n’a voulu pas lâcher Jerami Grant.

Une prise à deux qui n’est jamais venue

« On aimait ce duel, on n’a pas cherché à faire prise à deux pour ouvrir la ligne à 3-points. Bravo à lui, il a mis un ‘runner’ compliqué avec la planche », salue Mike Malone. Un geste plein de sang-froid pour le jeune arrière de 25 ans, auteur de 28 points (11/20 aux tirs dont 4/11 de loin) et 10 passes.

« J’ai envoyé un tir avec lequel je me sens à l’aise et c’est rentré. On a l’habitude d’être pris à deux (dans ce genre de situation), on s’y attend un peu. Mais quand on a une opportunité en un-contre-un, il faut la saisir. En fin de match, il ne faut pas avoir peur d’échouer. On joue pour des moments comme ceux-là », apprécie-t-il.

De son côté, Mike Malone, pas enchanté par cette défaite face à l’un des cancres de l’Ouest, a rappelé un message à sa troupe : « On a été chanceux en gagnant ce match à Sacramento, on n’a pas été chanceux ce soir. Dans cette ligue, on ne peut pas jouer deux quart-temps, c’est ce qu’on fait ces derniers temps. Ce n’est pas assez bon. Nos deuxième et troisième quart-temps ce soir ont été mauvais sur toute la ligne, en attaque, en défense. Cela ne se résume jamais à une possession. »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7 44.4 34.5 56.3 0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 21 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 30 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 24 31 41.8 33.2 90.5 0.3 2.3 2.6 4.8 1.9 0.9 2.3 0.1 17.7 Total 343 26 43.1 38.2 87.6 0.3 2.1 2.5 3.0 1.9 0.5 1.6 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.