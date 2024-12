Stats & Highlights | Anfernee Simons tue les Nuggets, les Pacers brillent chez les Suns

Porté par Collin Sexton (30 points), Keyonte George (28 points) et Lauri Markkanen (27 points, 14 rebonds), le Jazz a dominé tout le match à Detroit, où Cade Cunningham (33 points) n’a reçu que le soutien de Malik Beasley (26 points) en sortie de banc. Mais Utah s’est fait peur sur la fin, en multipliant les pertes de balle. Sans toutefois plier…

Brandon Miller absent, LaMelo Ball a eu toutes les clés de l’attaque des Hornets et le meneur ne s’est pas privé de les utiliser. Le problème, c’est l’efficacité : 34 points à 11/32 au tir, dont un 3/18 à 3-points. Il ajoute quand même également 13 passes décisives et 4 interceptions mais c’est insuffisant face à des Wizards au collectif plus équilibré, derrière 27 points de Jordan Poole et 25 points de Malcolm Brogdon en sortie de banc.

Un match intéressant d’Alexandre Sarr (19 points à 6/13 dont 3/6 de loin, 9 rebonds, 5 passes et 3 contres), le meilleur Français du match alors que Bilal Coulibaly termine lui avec 14 points à 5/13 dont 2/7 de loin, 7 rebonds et 5 passes. 4 points et 7 rebonds de Moussa Diabaté en face, 3 points à 1/5 pour Tidjane Salaün.

LeBron James au sommet des minutes

Malgré le retour beaucoup plus rapide que prévu de Scottie Barnes, les Raptors ont mordu la poussière face aux Nets, portés par un Cam Johnson (33 points) qui a fait la différence dans le dernier quart-temps.

Aucun problème pour le collectif des Rockets, qui a tranquillement dominé les Pelicans derrière les performances de son cinq majeur. Malgré les 37 points, 10 rebonds et 6 passes de Kevin Durant, les Suns s’inclinent de leur côté à domicile face aux Pacers, dont le collectif retrouve des couleurs ces derniers temps.

Globalement dominés, les Nuggets ont bien failli refaire le coup de Sacramento à Portland, reprenant le contrôle de la partie dans le « money-time ». Sauf que les jeunes Blazers n’ont pas lâché et qu’Anfernee Simons a tranquillement débordé Russell Westbrook pour aller inscrire le « buzzer beater » de la gagne au layup !

Les Lakers ont de leur côté dominé les Kings pour la victoire « préférée » de JJ Redick cette saison. Une victoire collective dans laquelle LeBron James a battu un nouveau record : celui du plus grand nombre de minutes (57 471) passées sur les terrains de NBA. Il dépasse une nouvelle fois Kareem Abdul-Jabbar (57 446).

Detroit – Utah : 119-126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 119 UTH 126 ORL 99 OKC 105 WAS 123 CHA 114 BOS 108 CHI 117 TOR 94 BRO 101 HOU 133 NOR 113 MEM 144 GSW 93 SAS 133 ATL 126 DAL 95 LAC 118 PHO 111 IND 120 MIN 107 NYK 133 POR 126 DEN 124 SAC 100 LAL 113

Washington – Charlotte : 123-114

Toronto – Brooklyn : 94-101

Houston – New Orleans : 133-113

Phoenix – Indiana : 111-120

Portland – Denver : 126-124

Sacramento – LA Lakers : 100-113

