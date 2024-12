+51 : les Grizzlies humilient les Warriors !

Cela restera comme l’une des plus grosses fessées de la saison. Les Grizzlies ont laminé les Warriors dans des proportions rares, en s’imposant jeudi 144-93 dans un match parfois proche de l’irrationnel. Ce revers pourrait laisser des traces, pour la première de Dennis Schröder sous ses nouvelles couleurs.

L’Allemand est tout de suite intégré au cinq de départ, reléguant Jonathan Kuminga, l’un des hommes en forme des Warriors, sur le banc, et inscrit le premier panier des siens. Mais seulement après que Memphis n’ait déjà pris huit points d’avance, avec deux ballons perdus par un Draymond Green déjà à l’envers. Les Grizzlies déroulent, même avec Jaren Jackson Jr rapidement sur le banc pour deux fautes.

Golden State est dépassé sur la moindre pénétration vers le cercle des locaux, et les aides défensives ne font que créer de nouvelles brèches pour les shooteurs de Taylor Jenkins. Et ils s’en donnent à cœur joie avec sept paniers de loin dans le premier quart, dont trois dans les 95 dernières secondes de la période.

Un écart maximum de 57 points

Les Warriors sont déjà dans les cordes, menés 37-15 après un quart-temps mais le pire est encore à venir. Car les Grizzlies n’enlèvent pas leur pied de l’accélérateur et l’enfoncent davantage au moindre temps plus faible de Steph Curry et compagnie. Le meneur de Golden State est muselé et attend les deux dernières minutes du deuxième acte pour marquer ses premiers points sur lancers-francs.

En face, Santi Aldama est dans une belle soirée et marque à lui seul autant de points à la pause que tout le cinq des Warriors réuni (16, dont 12 pour le bien seul Andrew Wiggins). Ja Morant y va lui de son énorme contre par derrière sur Draymond Green pour clore la première période à sens unique : 69-38, +31.

La suite n’est qu’un long calvaire pour Golden State. Une agonie qui n’a pour seul intérêt que de pouvoir faire souffler les titulaires, renvoyés sur le banc à 17 minutes de la fin.

Memphis s’amuse toujours, avec une réussite insolente derrière l’arc (7/9 dans le troisième quart), bien aidé il est vrai par la passivité adverse. Les Grizzlies n’ont même pas besoin de Ja Morant, touché au dos en début de période, pour continuer de faire enfler l’écart. Celui-ci prend des proportions humiliantes : +52 dans le troisième quart, jusqu’à grimper à 57 unités sur un nouveau tir à 3-points, cette fois de Jake LaRavia. Le mal est fait, mais Brandin Podziemski évite au moins aux siens que la honte ne soit plus grande (16 points dans le « garbage time »).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors en-dessous de tout. Ce n’est pas la première fois que Golden State explose de la sorte ces dernières années, comme à Boston la saison passée (140-88). Chez les Celtics, les hommes de Steve Kerr étaient tombés sur une équipe irrésistible et avaient vite dû passer à autre chose. Ce jeudi, la franchise de la Baie a donné le bâton pour se faire battre par son apathie en défense et son manque de rythme global. Steph Curry et Draymond Green cumulent un 0/11 au tir, et Dennis Schröder n’a pas pesé pour ses débuts (5 points à 2/12).

– Le coup de griffe des Grizzlies. Cette fois, Memphis n’en a pas trop fait. Plutôt que de tomber dans le « trashtalking », les coéquipiers de Ja Morant sont restés agressifs et concentrés jusqu’au bout à maintenir la pression, sans laisser leurs émotions prendre le dessus. Cela donne un record de franchise avec 27 paniers à 3-points inscrits (à 56,3% de réussite) et une domination totale sur la rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.