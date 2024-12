Les Warriors n’ont pas résolu leur casse-tête des rotations intérieures

21 points, 5.6 rebonds et 1,4 contre de moyenne. À première vue, l’intégration de Jonathan Kuminga au cinq de départ des Warriors semble être convaincante. Mais malgré les efforts du Congolais, et les différentes expérimentations de Steve Kerr ces dernières semaines, Golden State ne parvient pas à stopper sa mauvaise série, avec sept défaites sur les neufs derniers matchs. Le placement de Jonathan Kuminga au poste 4 a de multiples répercussions et l’équilibre de l’équipe ne satisfait pas encore son coach.

L’entraîneur de la franchise de San Francisco est revenu en longueur vendredi sur les différents problèmes de sa formation, à commencer par ces fins de match qui coûtent si cher cette saison. Mais aussi sur la question de cette raquette pas encore optimale. Draymond Green associé à Trayce Jackson-Davis ou Kevon Looney ? Jonathan Kuminga avec un des deux pivots de métier des Warriors ? Ou la dernière itération Kuminga – Green ? En 24 matchs joués, les Warriors ont déjà testé 13 cinq de départ différents, et cinq configurations dans la peinture.

Jonathan Kuminga et Draymond Green, tous deux meilleurs au poste 4

« Tout est sur la table, il y a toujours des options » insiste Steve Kerr, fidèle à sa philosophie depuis le début de saison. « Mais Jonathan Kuminga en ailier-fort a bien plus de sens pour moi. Si on a Trayce ou Kevon en 5, ce qui est ce que je souhaite faire parce que Draymond est meilleur en 4, il est le meilleur défenseur du monde et quand vous le mettez en 4, il peut tout faire. Si vous le mettez en 5, il doit encaisser une grosse responsabilité, vous l’avez vu l’autre soir à devoir défendre sur Alperen Sengun au poste bas. Cela enlève une grosse partie de son jeu. De l’autre côté du terrain, il est le point d’équilibre de notre attaque au poste haut, et cela fait beaucoup. »

Les deux joueurs les plus dominants individuellement dans la raquette de ces Warriors se retrouvent donc sur le même poste, et avec un apport aussi différent que difficilement conciliable.

Le problème serait-il alors insoluble à trancher ? « Avoir Draymond comme ailier-fort et Trayce ou Loon’ en pivot, c’est notre meilleure chance d’avoir constamment une bonne équipe des deux côtés du parquet, mais c’est délicat » résume Steve Kerr. « Cela enlève des minutes à d’autres joueurs sur d’autres postes. »

Si le technicien de Golden State espère sans doute que l’arrivée imminente de Dennis Schröder équilibre les débats sur les lignes arrières, la situation de sa raquette pose, elle, toujours problème. Un problème quasi structurel.

Une équipe à vocation défensive

« Si on fait sortir Draymond du banc, cela nous fait mal en défense parce qu’il n’est pas sur le meilleur joueur adverse, il n’est pas là lors des six premières minutes à donner le ton. Draymond a été bon en attaque au poste 4, il shoote bien ces deux dernières saisons (38% de loin cette saison, avec un record en carrière égalé de 1.4 réussite en moyenne, ndlr) et il se retrouve avec plus de positions à 3-points, notamment dans le corner. »

Suffisamment pour jouer en fer à cheval avec quatre joueurs autour de l’arc comme à l’époque Kevin Durant ? Steve Kerr préfère en sourire : « non« . « On n’est pas construit ainsi donc cela ne me préoccupe pas. On est une équipe à vocation défensive, c’est notre identité. Nous sommes presque au tiers de la saison et nous avons la quatrième meilleure défense de la ligue, qui a tenu bon même durant cette mauvaise série. »

Des constats, des soucis, mais pas réellement de solutions donc pour les Warriors. À moins peut-être de réaliser un autre échange d’envergure dans les prochaines semaines, alors que le nom de Jimmy Butler revient avec insistance dans la Baie et pourrait régler la situation… si Jonathan Kuminga venait à être impliqué, direction Miami.