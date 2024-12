Le Thunder se console à Orlando

Deux jours après s’être inclinés en finale de la « NBA Cup » à Las Vegas, les joueurs du Thunder repartent au charbon et, ce, en Floride pour y affronter le Magic, plus que sérieux à domicile mais plus que diminué également.

Cela s’est vu et Oklahoma City, porté principalement par Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 6 passes, 4 interceptions), n’a pas manqué de s’offrir Anthony Black (23 points) et Orlando, pour aller de l’avant et gagner pour la sixième fois d’affilée (car la finale de la « NBA Cup » ne compte pas dans les résultats de la saison régulière).

« Show » Gilgeous-Alexander

Après un premier quart-temps équilibré (29-28), qui voit le Thunder s’appuyer sur Shai Gilgeous-Alexander et le Magic sur son activité au rebond pour compenser ses pertes de balle, le premier écart se crée sous l’impulsion de Alex Caruso et Ajay Mitchell, qui poussent leurs adversaires à la faute de chaque côté.

« SGA » revient ensuite en jeu et il continue de faire tourner les têtes des défenseurs floridiens, entre son « footwork » délicieux, sa maîtrise de l’absorption des contacts et ses finitions dans la peinture. Sans pitié, OKC s’envole logiquement au score (65-46).

Au retour des vestiaires, Orlando fait enfin déjouer Oklahoma City, qui passe plus de six minutes sans marquer le moindre point. La doublette Goga Bitadze – Wendell Carter Jr. fait du bon boulot et l’écart se réduit peu à peu avec un… 17-0. Heureusement, Alex Caruso et Shai Gilgeous-Alexander sont encore là pour colmater les brèches dans l’urgence et la difficulté (82-74).

Toujours plus menacé par Anthony Black et consorts, OKC peut finalement compter sur le réveil de Jalen Williams qui lance le 12-1 qui change tout. Car, malgré une belle résistance du Magic jusque dans les dernières secondes, le Thunder a bien serré la vis, avec énergie, et il parvient à tenir bon jusqu’au bout, afin de renouer avec la victoire (105-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander montre la voie. Décevant en finale de la « NBA Cup », le Canadien s’est rattrapé en jouant avec une facilité déconcertante avec la défense du Magic. Rien n’a été donné au Thunder, en difficulté au rebond, mais qui s’est nourri des pertes de balle adverses pour s’offrir des points faciles en transition. « SGA » en a d’ailleurs abusé. Maître de la peinture, il a excellé en première mi-temps (24 points) pour lancer parfaitement les siens. Avant de jouer les pompiers de service, avec Alex Caruso, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein ou encore Aaron Wiggins, quand ça allait moins bien en seconde période.

– Alerte pour Jalen Suggs. Touché à la cheville en fin de première mi-temps, le meneur du Magic a fait une belle frayeur à son public et à son coach, qui a décidé de ne presque pas l’utiliser en seconde période, alors qu’il était pourtant disponible. Mais, avec les blessures de Paolo Banchero et Franz Wagner, on ne souhaite évidemment pas le voir risquer sa santé pour un simple match de saison régulière. Résultat : à peine 17 minutes pour lui.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.