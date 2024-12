Jamal Murray a récemment lâché qu’il devait faire avec une fasciite plantaire, ce qui peut expliquer ses difficultés cette saison, avec des statistiques et une efficacité largement en baisse…

Et s’il n’avait pas trop mal démarré face aux Kings, ses deuxième et troisième quart-temps furent très, très compliqués, à 2/12 au tir. Sacramento avait ainsi repris l’avantage dans la partie et comme Nikola Jokic n’était pas forcément dans un très grand soir non plus, ça sentait assez mauvais pour les joueurs de Mike Malone.

Sauf que Jamal Murray va se relancer dans le dernier quart-temps, pour y inscrire 15 de ses 28 points, à 5/7 au tir dont 3/3 de loin, dont le tir de la victoire face à De’Aaron Fox. Vous avez dit « clutch » ?

Des airs de Portland

« Jamal se bat. Il a fait beaucoup de bonnes choses ce soir, six passes décisives, aucune perte de balle, mais nous avons besoin de Jamal » rappelle son coach. « Il le sait. On le sait. Donc même s’il n’est pas adroit, s’il prend les bons tirs, s’il défend, s’il fait les bons choix, on lui fait confiance car on sait ce qu’il est capable de faire. »

Comme de prendre le « money-time » à son compte pour réussir le hold-up, donc.

« Un de mes assistants a fait un parallèle intéressant après le match. Dans cette période de l’année (en 2022), on avait joué à Portland, alors qu’il revenait de son opération du ligament croisé, et à partir de là, Jamal Murray était redevenu le Jamal Murray qu’on avait appris à aimer. Et peut-être que ce soir, ce quatrième quart-temps à 15 points, qui nous offre une victoire importante à l’extérieur face à une équipe qui nous avait mis dans les cordes, ça va booster sa confiance et son état d’esprit général. »

Le 9 décembre 2022, Jamal Murray avait ainsi été en difficulté pendant trois quart-temps sur le terrain des Blazers, afin de se montrer décisif et de reprendre le fil de sa carrière. Bis repetita cette saison ?

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 18 36 42.5 33.7 80.9 0.5 3.6 4.1 6.1 1.7 1.5 2.1 0.6 17.9 Total 487 31 45.1 37.8 86.4 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.