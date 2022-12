Clutch, Jamal Murray a fait « un joli pas dans la bonne direction »

Revenir d’une grave blessure n’est jamais simple et Jamal Murray en est un nouvel exemple. Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou en avril 2021, le meneur des Nuggets a connu une campagne 2021/22 blanche, avant donc de retrouver les parquets cette saison. Forcément, avec pas mal de hauts et de bas…

Il sortait ainsi d’un match à 11 points, à 2/11 au tir, face à Dallas, et ses trois premiers quart-temps contre Portland n’étaient pas fameux non plus, avec seulement 7 points à 3/10 au tir.

Sauf que les shooteurs ont la mémoire courte en NBA, et Jamal Murray a oublié sa maladresse dans le quatrième quart-temps, pour s’engager dans un duel épique avec Damian Lillard. Alors que le meneur des Blazers compilait 14 points dans l’ultime round, son homologue des Nuggets y a aussi compilé 14 points. Avec le tir de la gagne !

« C’était une action pour Nikola (Jokic), afin de lui donner de l’espace et le laisser travailler » explique Jamal Murray après coup. « Mais il a mal attrapé la balle et il m’a dit de venir. Je me suis tourné, j’ai vu l’horloge, j’ai compris que je n’avais pas besoin de me presser et j’ai donc fait mon move. »

Alors que Chauncey Billups pestait contre ses joueurs, en tête de deux points, qui ont laissé Jamal Murray prendre un 3-points pour tuer le match, Mike Malone saluait les progrès de son meneur.

« Ces petites victoires, ces petits moments – dont la vie est faite – ces petits moments permettent à ce cheminement d’être d’autant plus gratifiant »

« J’ai dit à Jamal en début de saison qu’il devait apprendre que son retour est un cheminement. Qu’il sera meilleur dans un mois, à Noël, et en playoffs à mesure qu’il continue de progresser. Et ce soir, c’est un joli pas dans cette direction » conclut ainsi le technicien des Rocheuses.

Mike Malone confie même à The Athletic que Jamal Murray lui a envoyé des SMS après le match contre Dallas, s’excusant de son match et surtout de son état d’esprit, marquée par beaucoup de frustration. Une leçon qu’il a appliquée face aux Blazers puisque même s’il était maladroit, il a trouvé la force mentale de rester dans le match.

« J’étais en difficulté donc je devais défendre pour revenir dans le match » assurait-il. « C’est ce que mon père m’a appris en grandissant. Si tu joues mal, défends-toi dans le jeu. C’est ce que j’ai fait. J’ai voulu défendre sur Dame (Lillard), Anfernee (Simons) et Jerami (Grant) sur la fin. Et c’est ce qui m’a relancé ».

De quoi s’offrir cette fin de match magique, qui pourrait être extrêmement précieuse pour la suite.

« Ces petites victoires, ces petits moments – dont la vie est faite – ces petits moments permettent à ce cheminement d’être d’autant plus gratifiant », conclut Mike Malone. « C’est génial pour lui. »