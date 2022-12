Dans une folle fin de match, Jamal Murray remporte son duel des pistoleros face à Damian Lillard !

Dans un match que les Blazers semblaient maîtriser, naviguant avec une dizaine de points d’avance dans le troisième quart-temps grâce principalement à Damian Lillard, on retiendra surtout cet impensable « money-time ».

Car alors qu’il avait jusque-là très maladroit, Jamal Murray va enchaîner les paniers pour permettre à son équipe de recoller. L’écart s’évanouit et les Blazers ne mènent que d’un point (112-111) à l’entrée des deux dernières minutes. C’est à partir de là que les choses vont devenir folles. Kentavious Caldwell-Pope rentre ainsi un 3-points pour donner l’avantage à Portland, mais Damian Lillard réplique à son tour derrière la ligne à 7m25 (115-114).

Jusuf Nurkic contre Nikola Jokic et Josh Hart a une contre-attaque parfaite avec Anfernee Simons, mais ses mains puis ses pieds glissent, et Denver récupère la possession.

Jamal Murray n’arrive pas à mettre en place le jeu à deux avec Nikola Jokic, mais il inscrit un tir extrêmement difficile à mi-distance pour redonner l’avantage à son équipe (115-116). Portland reprend l’avantage grâce à Anfernee Simons au coeur de la raquette (117-116), malgré la défense de Bruce Brown.

Ballon pour Nikola Jokic, qui tourne et retourne face à Jusuf Nurkic. Son layup rebondit sur le cercle mais Aaron Gordon est présent à la claquette, et Denver reprend encore l’avantage (117-118).

Il ne reste qu’une petite vingtaine de secondes et c’est Damian Lillard qui prend les choses en main. Face à Jamal Murray, il fait sa spéciale en décalant ses appuis sur sa droite, pour un 3-points assassin. Il tapote sur son poignet pour bien indiquer que c’est « Dame Time », alors qu’il en est à 40 points. 120-118 pour les Blazers.

Sauf qu’il reste encore 8.8 secondes au chronomètre, et Jamal Murray a la balle de match. Face aux longs bras de Jerami Grant, le meneur déclenche aussi à 3-points, et c’est dedans ! 120-121 pour Denver, alors que Portland a une dernière chance de l’emporter, avec 0.9 seconde encore au chronomètre. Sauf que Kentavious Caldwell-Pope dévie la remise ne jeu et ce sont donc les Nuggets qui décrochent cette folle victoire sur le terrain des Blazers !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le talent dans les dernières minutes. Il faut regarder les dernières minutes de ce match. Pour le suspense et la dramaturgie, bien sûr, mais aussi pour le niveau affiché par Damian Lillard et Jamal Murray. Les deux hommes se sont répondu alors que la tension était à son maximum, et ça a fait de sacrées étincelles !

– Les Blazers n’ont pas réussi à tuer le match. Damian Lillard avait pourtant offert le contrôle de la partie à son équipe dans le troisième quart-temps, mais sa sortie au début du quatrième quart-temps a permis à Jamal Murray et aux Nuggets de se relancer. Et de s’offrir cette fin de match à couteaux tirés.

TOPS/FLOPS

✅ Damian Lillard. Impossible de reprocher quelque chose au meneur de Portland. Il a inscrit 40 points à 12/22 dont 9/17 de loin, avec 12 passes. Il a le meilleur +/- de son équipe à +11, il permet à Portland de prendre le contrôle de la partie dans le troisième quart-temps et inscrit les paniers décisifs en fin de match pour arracher la décision. Il est simplement tombé sur un Jamal Murray aussi chaud sur la fin…

✅⛔️ Jamal Murray. Il était à 7 points à 3/10 après trois quart-temps, et semblait parti pour vivre une nouvelle soirée délicate. Sauf qu’il a répondu aux 14 points de Damian Lillard dans le dernier quart-temps avec également 14 points, à 5/11 dont 3/5 de loin. Dont le tir de la gagne pour plier la rencontre !

⛔️ Anfernee Simons. On pourrait citer tout le groupe présent en début de quatrième quart-temps qui, sans Damian Lillard, a permis aux Nuggets de se relancer. Mais Anfernee Simons était le leader de cette formation et ce sont ses erreurs, et sa maladresse, qui ont permis à Denver de revenir dans le coup.

LA SUITE

Portland (13-12) : les Blazers reçoivent les Wolves samedi soir (04h00) pour rebondir

Denver (15-10) : rendez-vous à Utah, également samedi soir (03h00) pour les Nuggets