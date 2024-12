Jamal Murray et les Nuggets retournent les Kings dans le « clutch » !

Les Kings et les Nuggets ont proposé un scénario en trois actes pour leur duel de la nuit. Le premier est totalement dominé par Denver, avec un Aaron Gordon qui fait très mal à Sacramento, incapable de tenir sa raquette.

Les joueurs de Mike Malone vont ainsi faire gonfler l’écart, jusqu’à prendre carrément 23 points d’avance (21-44) au début du deuxième quart-temps ! Commence alors le deuxième acte du scénario, avec une équipe de Sacramento qui commence à mettre du rythme face à des leaders adverses qui sont au ralenti…

Jamal Murray semble ainsi jouer en marchant, et Nikola Jokic ne fait pas beaucoup mieux. Les deux compères compilent 13 points sur les deuxième et troisième quart-temps, à 6/25 au tir (2/12 pour le meneur, 4/13 pour le pivot), et les Kings ont pris le contrôle de la partie (103-96) à l’issue des trois premiers quart-temps du match.

Duel de pistoleros dans le final

Domantas Sabonis domine Nikola Jokic et les Kings semblent partis pour signer un quatrième succès consécutif, alors que De’Aaron Fox leur offre dix points d’avance (119-109) à quatre minutes de la fin.

C’est là que commence le troisième et dernier acte du scénario, le plus fou. Car alors que la zone de Mike Malone perturbe les Kings, qui n’arrivent pas à tuer le match, Jamal Murray se remet soudainement à l’endroit en attaque et se lance dans un duel de pistoleros avec De’Aaron Fox. Nikola Jokic se joint à son tour à la fête et Denver repasse devant. DeMar DeRozan s’envole tout de même au dunk pour remettre son équipe en tête (129-128) à vingt secondes de la fin mais le jeu à deux entre Jamal Murray et Nikola Jokic offre encore un tir ouvert au Canadien, qui sanctionne à nouveau. Et les Nuggets repassent encore devant (129-130).

Les Kings ont le temps de poser un dernier système, avec Domantas Sabonis qui coupe dans l’axe et sert DeMar DeRozan ligne de fond. Sauf que le ballon glisse des mains de ce dernier, qui parvient à le récupérer pour prendre un tir compliqué, qui rebondit sur le cercle. C’est fini, les Nuggets sortent vainqueurs d’un match brouillon et fou.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un comeback pour répondre au comeback. Menés de 23 points en début de deuxième quart-temps, les Kings avaient retourné le match pour prendre le contrôle de la partie. Mais les Nuggets ont répondu, réalisant leur propre comeback pour dominer le money-time et finalement s’imposer au termine d’une fin de match haletante.

– Jamal Murray aux multiples visages. Un bon premier quart-temps, deux quart-temps suivants catastrophiques puis une dernière période à 15 points à 5/7 au tir dont 3/3 de loin pour permettre à son équipe de s’imposer. Il y a tout le talent mais aussi l’inconstance du meneur de jeu canadien dans ce match.

– Pour un ballon qui glisse… Les Kings auraient toutefois encore pu s’imposer si DeMar DeRozan avait réussi à conclure le bon système mis en place sur la dernière action de son équipe. Parfaitement servi ligne de fond par Domantas Sabonis, le vétéran a malheureusement laissé échapper le ballon au pire moment. Il a réussi à le récupérer pour tenter le dernier tir, mais c’était un shoot beaucoup plus compliqué, et finalement raté…

