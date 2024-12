Les Nuggets signent un nouveau hold-up chez les Pelicans

« Un match frustrant dans une saison frustrante ». Les commentateurs locaux de ce Pelicans-Nuggets ont bien résumé la nouvelle désillusion vécue par les hommes de Willie Green, qui se sont battus avec leurs armes mais ont fini par chuter face à une équipe de Denver qui a fait le minimum syndical pour l’emporter.

Pendant près de trois quart-temps, ce sont en effet les Pelicans qui ont crevé l’écran, avec notamment un premier quart-temps encourageant où ils ont fait la course en tête, jusqu’au dunk de Jordan Hawkins et au alley-oop entre Dejounte Murray et Brandon Boston Jr. (29-26). Les locaux ont confirmé par la suite, avec de l’agressivité des deux côtés du terrain, du jeu rapide et de l’adresse à l’image des 3-points de Jordan Hawkins, Trey Murphy III et du 3/3 de CJ McCollum pour porter la marque à 65-51. Malheureusement, leur effort a été gâché par les 90 dernières secondes précédant la pause, lorsque les Nuggets ont fini par un 8-2 avec un Nikola Jokic enfin impliqué (67-59).

New Orleans a repris avec la même envie, comme lorsque Yves Missi a contré Nikola Jokic pour permettre à Trey Murphy III d’aller claquer un nouveau alley-oop. Jordan Hawkins a lui aussi fait le show en scorant sur la tête de Jamal Murray à mi-distance pour boucler un 17-4 (88-72) ou en accentuant l’écart d’un nouveau panier à 3-points (91-74).

Mais encore une fois, les Pelicans ont mal fini leur période, laissant cette fois le tandem Westbrook-Jokic ramener l’écart à -12 à 12 minutes de la fin en plus de perdre Trey Murphy III (93-81). Sur le dernier quart-temps, New Orleans un peu cédé à la précipitation, là où Denver a agi avec maîtrise. Petit à petit, les Pelicans ont perdu de leur éclat et de leur adresse, contrastant avec l’efficacité d’un Nikola Jokic passé à la vitesse supérieure. Jamal Murray a scoré par deux fois, Peyton Watson et Christian Braun ont apporté leur pierre à l’édifice avant de laisser le soin au « Joker » de prendre le match à son compte après avoir égalisé à 107-107 sur un 2+1 à 5 minutes de la fin.

Le Serbe a fait tourner Yves Missi en bourrique entre sa finition main gauche et ses caviars pour Julian Strawther ou Russell Westbrook, mais le pivot camerounais a bien résisté avec une claquette et deux lancers jusqu’au 3-points de CJ McCollum qui a mis New Orleans en position de l’emporter (119-117). Le meneur a ensuite contré Nikola Jokic mais le ballon est revenu dans les mains de Jamal Murray qui a sorti un tir parfait à mi-distance sur une jambe pour égaliser et envoyer les deux équipes en prolongation après un airball de CJ McCollum (119-119).

La chance des Pelicans venait de passer, et les Nuggets n’ont pas laissé passer la leur, s’en remettant à Nikola Jokic pour scorer les trois premiers paniers avant de trouver Aaron Gordon ligne de fond depuis le poste haut pour sa passe lobée désormais classique jusqu’au panier arraché par Jamal Murray pour faire passer les siens à +4 (125-129). Les hommes de Willie Green ne s’en sont pas remis, s’inclinant 132-129 pour leur 25e revers de la saison en 30 matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic aime les Pelicans. Le pivot des Nuggets a réalisé son sixième triple-double de suite face à New Orleans ! La franchise de Louisiane semble l’inspirer, même s’il a d’abord rendu une première mi-temps plutôt discrète avant de monter en puissance pour sortir un gros dernier quart-temps et cinq minutes de prolongation proches de la perfection. Les chiffres ne mentent pas à l’arrivée avec ses 27 points, 13 rebonds et 10 passes décisives qui font de lui le MVP incontestable du match, avec un neuvième « TD » cette saison à la clé.

– Trey Murphy III rentre au vestiaire. Parmi les faits de match qui ont joué en défaveur des Pelicans, il y a eu les deux fins de deuxième et troisième quart-temps, mais aussi ce coup dur qui a plombé le dernier acte des locaux. Alors que Denver avait entamé son opération remontée, Trey Murphy III s’est écroulé après avoir lutté pour un rebond défensif. Gêné par son genou après s’être relevé, il a finalement pris le chemin des vestiaires et n’est plus revenu ensuite. Reste à espérer que New Orleans a surtout voulu prendre ses précautions en le gardant en chaud, quitte à perdre un match de plus…

– CJ McCollum craque au pire moment. Auteur du 3-points de l’espoir pour faire repasser les siens en tête, le meneur a hérité du dernier ballon à 119-119. L’ultime possession, globalement très mal gérée, a donc fini par un tir à 3-points contesté qui a fini… en airball. Puis à 127-129 à 24 secondes de la fin, c’est encore lui qui a hérité du tir pour maintenir New Orleans en vie, et encore une fois, l’ancien arrière des Blazers n’a pas trouvé la mire. Difficile de lui en vouloir au regard de son match plutôt correct jusque-là, même si Jordan Hawkins (25 points) ou Dejounte Murray (17 points, 15 passes décisives) ont dû ruminer…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.