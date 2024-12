Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, mieux vaut tard que jamais

Denver et Nikola Jokic n’avaient aucune excuse pour ne pas rentrer de plein pied dans leur match contre les Pelicans dimanche. Face au deuxième pire bilan de la ligue, le Serbe et ses coéquipiers ont pourtant eu bien du mal à sortir de leur léthargie, avant de s’imposer en prolongation.

Nikola Jokic a été le parfait symbole de cette rencontre avec une entame sur un rythme piano, avant de monter son intensité et son niveau de jeu de plusieurs crans pour régner sur la raquette de New Orleans.

Sans vouloir manquer de respect au prometteur rookie Yves Missi et à Daniel Theis, Nikola Jokic avait sur le papier une opposition à sa portée. Mais le pivot des Nuggets ne s’est pas simplifié la tâche en montrant peu d’efforts, voire d’envie pendant une grosse demi-heure. Après 36 minutes de jeu, il cumulait autant de tirs réussis que de fautes (trois), et était parti pour une soirée franchement ratée, une rareté.

Ce n’était d’ailleurs peut-être pas un hasard si les Pelicans prenaient 17 points d’avance, leur plus grosse avance de la partie, à deux minutes de la fin du troisième quart-temps, suite à un 0/2 aux lancers-francs du « Joker ».

Docteur Jokic et Mister Hide

Alors que quatre de ses coéquipiers avaient plus scoré que lui à la pause, il s’est finalement réveillé alors que la situation semblait désespérée. C’est lui qui par deux shoots extérieurs a réduit l’écart à 12 longueurs au buzzer du troisième acte. Puis son retour sur le parquet dans le quatrième quart, à sept minutes de la fin, a ponctué le come-back renversant des Nuggets, avec sept points en moins de deux minutes et un score ramené à 109 partout.

« C’est ce que les MVP font » a résumé son coach, Mike Malone. « Les Pelicans le prenaient en partie à deux au poste bas. On a essayé de le mettre dans des positions de ‘catch-and-shoot’, dans des situations d’isolation mais ils se sont mis à plusieurs pour le gêner et il a manqué une quantité de tirs qu’il met habituellement dans son sommeil. En première période, on a probablement raté quelque chose comme huit layups. »

Neuvième triple-double de la saison

De cinq tirs tentés en première période, Nikola Jokic est passé en monde patron au retour des vestiaires avec quinze tentatives entre les troisième et quatrième quart-temps, puis la prolongation. Et si le tir pour sceller la victoire de Denver est revenu comme souvent à Jamal Murray, c’est bien le « Joker » qui a mis les siens sur les bons rails avec les six premiers points des Nuggets en « overtime » puis une passe pour envoyer Aaron Gordon au alley-oop.

« J’avais l’avantage à l’intérieur, et j’ai essayé de l’exploiter de la meilleure façon possible » a expliqué Nikola Jokic au micro de la chaine Altitude Sports.

Sa ligne de statistiques est conforme à ses standards, 27 points, 13 rebonds et 10 passes pour son neuvième triple-double de la saison. Peut-être celui qui fut le plus long à se dessiner.