Les Pacers enchainent un cinquième succès de suite à Golden State !

Vainqueurs de quatre matchs de suite, dont deux à Phoenix et Sacramento, les Pacers démarrent forts et profitent de six pertes de balles de Golden State pour prendre le contrôle du match (22-14). Alors que chaque titulaire d’Indiana marque au moins cinq points en premier quart temps, il faut attendre l’entrée de Buddy Hield (13 points) pour voir les Warriors recoller au score (33-32).

La défense de Golden State monte alors en puissance. Elle limite Indiana à 2/14 aux tirs lors des cinq premières minutes de la deuxième période, alors que neuf points de Jonathan Kuminga (26 points, 8 rebonds, 4 passes) lancent un 14-4 qui fait chavirer le Chase Center (46-37).

Un temps-mort de Rick Carlisle change toutefois la donne. Cette fois, ce sont les Pacers qui sortent les barbelés alors que Benedict Mathurin, Tyrese Haliburton (16 points, 12 passes, 6 rebonds), Pascal Siakam (20 points) et Myles Turner (23 points, 10 rebonds) terminent la mi-temps sur un 25-8 pour rentrer aux vestiaires à +8 (62-54).

Alors que Stephen Curry (10 points à 2/13 aux tirs, 7 passes) peine face à la défense agressive des Pacers, le trio Trayce Jackson-Davis (13 points, 8 rebonds) – Andrew Wiggins (16 points) – Jonathan Kuminga insiste près du cercle pour garder les Warriors en embuscade (66-63).

Les Pacers s’accrochent toutefois à leur avantage et huit points de suite de T.J. McConnell (13 points, 5 passes) viennent punir Golden State (84-72). Il faut le réveil de Stephen Curry avec deux lancers francs, et son premier tir marqué de la rencontre pour lancer un 11-0 qui ramène les Warriors à égalité en début de dernière période (89-89).

Le deuxième tir primé de Curry confirme le bon passage des Dubs et les remet en tête (92-91). Golden State a plusieurs occasions de faire le break mais la défense d’Indiana, qui passe en zone sur plusieurs possessions, tient le coup et cinq points de suite de Pascal Siakam mettent les Pacers devant avec quatre minutes à jouer (100-97).

Andrew Nembhard (15 points) donne jusqu’à cinq points d’avance à Indiana mais les Warriors reviennent. À -2, Stephen Curry force un tir à 3-points qui échoue sur le cercle. Dans la foulée, Myles Turner en tête de raquette ne tremble pas pour tuer le match et offrir une cinquième victoire de suite aux Pacers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Myles Turner, le métronome. 12 points en première mi-temps, 11 en deuxième, Myles Turner a été le baromètre des Pacers cette nuit. Le pivot a été adroit et omniprésent dans la raquette pour forcer plusieurs ratés des Warriors en fin de match. C’est son contre sur Dennis Schroeder qui avait ouvert les hostilités et c’est son tir primé avec 16 secondes à jouer qui a validé le victoire de son équipe.

– Stephen Curry étouffé par la défense des Pacers. Quand les Warriors jouent les Pacers, Stephen Curry sait qu’Andrew Nembhard va être sur ses talons pendant tous le match. La tradition a été respectée mais c’est bien le collectif défensif d’Indiana qui a gardé le double MVP hors de rythme. Rick Carlisle et son staff ont utilisé une stratégie de plus en plus répandue face aux Warriors, avec une défense individuelle stricte, des trappes sur pick & rolls, et des aides qui se présentent tôt pour gêner la star adverse et forcer les autres Warriors à prendre des décisions. Il a fallu attendre la fin du troisième quart-temps pour voir Curry marquer son premier panier. Il a terminé à 2/13 aux tirs et a voulu forcer dans le « money time » pour se rattraper. Mission réussie pour les Pacers.

– Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski répondent présents. Fustigés par leur entraineur pour leurs mauvaises prises de décisions lors du dernier match, Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski se sont rachetés cette nuit malgré la défaite de leur équipe. Kuminga a pris 13 de ses 16 tirs dans la raquette pour marquer 26 points de façon efficace, tout en récupérant 8 rebonds. La ligne de statistique de Podziemski ne paie pas de mine (5 points, 6 rebonds, 2 passes, 3 interceptions) mais le sophomore était partout, retrouvant l’activité qui lui a valu de finir dans la All Rookie First Team la saison dernière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.