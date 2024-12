Les Celtics à leur tour pris dans la toile d’araignée du Magic !

Toujours sans Paolo Banchero ni Franz Wagner, le Magic devait aussi recevoir les Celtics sans Moritz Wagner, qui ne rejouera pas de la saison… Certes, les champions en titre allaient disputer cette rencontre sans Jayson Tatum, mais la mission s’annonçait particulièrement périlleuse pour Orlando.

Ça s’est rapidement confirmé. Boston domine l’entame en volant des ballons et en faisant l’écart. Le Magic semble trop déplumé pour réagir, mais trouve un second souffle. C’est court et ça ne permet pas de revenir, seul le panier primé de Jalen Suggs, quasiment au buzzer, sauve un peu les meubles (21-32).

Les hommes de Jamahl Mosley font énormément d’efforts en défense, avec des aides bien réalisées et des interceptions, mais en attaque, c’est très compliqué. Boston n’appuie guère sur l’accélérateur mais c’est suffisant pour compter quinze points d’avance à la mi-temps (43-58). La pause fait du bien aux Floridiens, qui commencent la seconde période par un 7-0. Jaylen Brown sort les muscles sur deux paniers de suite, mais Orlando revient et peut y croire. Avec ses premiers points de la rencontre, Cole Anthony fait même passer, pendant quelques secondes, son équipe devant (79-79).

En début de dernier quart-temps, bis repetita : Orlando passe à nouveau un 7-0 pour commencer. Cette fois, Jaylen Brown n’y arrive plus et ce sont les paniers primés de Jrue Holiday et Derrick White qui laissent imaginer un retour des Celtics. Ils ne sont plus très loin car le Magic est au bord de la rupture dans les dernières secondes. Heureusement, Tristan da Silva marque le panier à 3-pts qui permet de souffler à dix secondes de la fin, et le Magic l’emporte 108-104 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quel courage du Magic ! Sur le papier, ça n’était pas gagné. Sur le parquet encore moins quand on regarde la première mi-temps. Mais Orlando a toujours fait les efforts en défense, provoquant 18 ballons perdus des Celtics, et contrant également 9 shoots. Les mains actives, les excellentes rotations et la protection du panier ont fini par payer en deuxième période. Néanmoins, ils n’ont pas gagné ce match seulement au courage, avec leur collectif et leur défense, une part de chance intervient dans l’équation également, mais qui peut se provoquer. Les deux paniers primés de Trevelin Queen, qui rentrent avec la planche, ont fait beaucoup de bien…

– Jaylen Brown et les Celtics trop faciles ? Même sans Jayson Tatum, les Celtics auraient-ils pris ce match par-dessus la jambe ? Pas impossible, tant ils ont l’habitude de parfois retenir les coups face aux équipes plus faibles qu’eux. Le début de rencontre était facile, malgré la résistance du Magic en défense, mais comme ils ont fait l’écart, ils semblaient sur de bons rails. Sauf que, à l’image de Jaylen Brown (35 points en 29 shoots et 5 ballons perdus), dominateur en première période puis en difficulté en deuxième, les choses ont été de plus en plus dures au fil des minutes. Englués dans une rencontre accrochée et très physique, les Celtics n’avaient plus toutes les réponses. Avec un peu plus de sérieux sans doute, et certes en prenant quelques coups face à la défense du Magic, Boston aurait su capitaliser sur la première mi-temps et l’emporter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.