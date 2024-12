Stats & Highlights | Les Cavs résistent à un explosif Bilal Coulibaly

Un succès tout sauf autoritaire, mais un succès quand même. Après leur récente défaite face au Heat, les Cavs (22v-4d) ont réagi en s’imposant face aux Wizards (3v-20d). Ces derniers ont profité des soucis d’adresses de leurs adversaires – à peine 40% – pour rester jusqu’au bout dans la partie. Tout en s’appuyant sur la grande performance de Bilal Coulibaly.

D’abord très agressif vers le cercle, puis rayonnant d’adresse derrière l’arc, l’ailier a signé l’un de ses matchs les plus accomplis. Avec ses 27 points, le Français, en souffrance offensive ces dernières semaines, a égalé son record en carrière, tandis que son compatriote Alex Sarr a apporté 14 points et 7 rebonds.

Les efforts tricolores n’ont toutefois pas suffi face au trio d’en face Donovan Mitchell – Darius Garland – Jarrett Allen, tous à 20 points ou plus, et plus réalistes dans le final.

Kevin Durant ne manque pas son retour

La hiérarchie a également été respectée pour les Grizzlies (18v-8d), vainqueurs des Nets (10v-15d) sur la base d’une grosse sortie offensive. Ja Morant a terminé en double-double (28 points et 10 passes), aux côtés de trois autres joueurs à 20 points ou plus (Jaren Jackson Jr, Desmond Bane et Santi Aldama). En face, pas moins de huit joueurs ont atteint la barre des 12 points.

Un peu plus bas au classement à l’Ouest, les Suns (13v-11d) ont également dû marquer beaucoup de points pour se débarrasser du Jazz (5v-19d). Kevin Durant (30 points) n’a pas manqué son retour pour épauler Devin Booker (34 points). Avec ses 23 points, Jordan Clarkson a terminé meilleur marqueur de sa formation en face.

Un mot enfin sur la victoire des Bulls (11v-15d) face à des Hornets (7v-18d) terriblement maladroits, à l’instar du 3/15 à 3-points de Brandon Miller. Les joueurs de Chicago ont été loin d’être exemplaires niveau adresse, mais les bonnes sorties de Josh Giddey et d’Ayo Dosunmu ont suffi.

Cleveland – Washington : 115-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 115 WAS 105 PHI 107 IND 121 MIN 97 LAL 87 MEM 135 BRO 119 CHI 109 CHA 95 DEN 120 LAC 98 UTH 126 PHO 134 POR 116 SAS 118

Memphis – Brooklyn : 135-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 115 WAS 105 PHI 107 IND 121 MIN 97 LAL 87 MEM 135 BRO 119 CHI 109 CHA 95 DEN 120 LAC 98 UTH 126 PHO 134 POR 116 SAS 118

Chicago – Charlotte : 109-95

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 115 WAS 105 PHI 107 IND 121 MIN 97 LAL 87 MEM 135 BRO 119 CHI 109 CHA 95 DEN 120 LAC 98 UTH 126 PHO 134 POR 116 SAS 118

Utah – Phoenix : 126-134

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.