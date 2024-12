Joel Embiid se blesse encore et les Sixers se font punir par les Pacers

Après une courte pause dans le calendrier engendrée par la « NBA Cup », le jeu reprenait ses droits en Pennsylvanie, avec un joli duel entre les Sixers et les Pacers. L’occasion pour Tyrese Haliburton (32 points, 11 passes) de signer l’un de ses meilleurs matchs de la saison, afin de guider Indiana vers un succès bienvenu et maîtrisé en déplacement (121-107).

Bien soutenu par Pascal Siakam (23 points, 8 rebonds) et Obi Toppin (20 points, 8 rebonds, 3 interceptions), le meneur a vite contribué à mettre hors d’état de nuire Philadelphie, où seul Tyrese Maxey (22 points) a surnagé après la sortie sur blessure de… Joel Embiid.

Tyrese Haliburton dans un grand soir

La première mi-temps est à l’avantage des Pacers (61-50). Il faut dire que Tyrese Haliburton est déjà dans un grand soir au niveau de l’adresse, notamment à 3-points, et pour l’entourer, Pascal Siakam et Obi Toppin apportent positivement. En face, les Sixers peuvent eux compter sur leur tandem Joel Embiid – Tyrese Maxey, ainsi que de bonnes séquences de leurs remplaçants, mais ils prennent moins bien soin du ballon et leur collectif n’est pas autant en place. D’où cet écart, d’une dizaine de points, qui s’installe fort logiquement à la pause.

Mais la mauvaise nouvelle de la soirée à Philadelphie, c’est la (nouvelle) blessure de Joel Embiid, touché au visage après un coup involontaire de Bennedict Mathurin en voulant récupérer un rebond…

Sans leur superstar, les joueurs de Philly accusent forcément –sans mauvais jeu de mot…– le coup et, toujours sanctionnés par les fulgurances de Indiana en contre-attaque, ils ne parviennent pas à revenir au score.

Ce n’est pourtant pas faute d’essayer avec Tyrese Maxey mais, même menacés à deux possessions, les Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et autres Obi Toppin ne tremblent pas et réussissent les actions qu’il faut près du cercle, pour reprendre de l’air et finalement tuer ce match (121-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match référence pour Indiana (et Tyrese Haliburton) ? Pas séduisants depuis deux mois, les Pacers ont semble-t-il bien vécu leurs cinq jours « off », car ils ont probablement réalisé leur meilleure sortie de la saison. Du moins, c’est une certitude, à l’extérieur quand on connaît leurs difficultés en déplacement. Sauf que, quand leur meneur « Hali » est aussi inspiré (et adroit), cela change tout pour les hommes de Rick Carlisle en attaque. En mesure de courir, partager la balle et punir à 3-points, tout en résistant dans la peinture et limitant les pertes de balle, ils doivent maintenant reproduire ce genre de perf’ sur la durée…

– La blessure de Joel Embiid. À quelques secondes de la fin de la première période, le MVP 2023 s’est écroulé sur une lutte au rebond avec Bennedict Mathurin, qui lui a mis un coup involontaire au visage. Rapidement entouré par le staff médical des Sixers, le pivot n’est pas revenu en jeu de la soirée et on a a appris qu’il souffrait d’une fracture du nez. Pour ne rien arranger, Jared McCain, qui l’a remplacé dans le cinq après la pause, s’est lui aussi blessé à la tête, se cognant l’arrière du crâne au sol sur une pénétration. Sauf que le favori au ROY 2025 a rejoué par la suite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.