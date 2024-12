Les Nuggets en démonstration face aux Clippers

Et si les Nuggets tenaient (enfin) leur match référence ? Enfin au complet, les partenaires de Nikola Jokic s’imposent 120-98 face aux Clippers, et c’est la première fois depuis le 9 avril dernier qu’ils maintiennent un adversaire sous la barre des 100 points. De retour sur les parquets, Jamal Murray inscrit 20 points, et c’est lui, en 3e quart-temps, qui va faire la différence.

Les Nuggets avaient pris la rencontre par le bon bout avec le duo Murray-Gordon qui efface rapidement un 5-0 des Clippers, pour prendre sept points d’avance (17-10) après cinq minutes.

Tyronn Lue prend un premier temps-mort, et c’est Michael Porter Jr. qui prend le match à son compte, bien servi par Aaron Gordon pour aller au dunk, ou pour aller chercher des lancers-francs. Le banc fait du bien, et même si Nikola Jokic loupe des lancers, les Nuggets sont devant (29-22).

La suite est plus compliquée… Après avoir compté jusqu’à 12 points de retard (38-26), les Clippers se réveillent et c’est violent ! Dans le sillage de James Harden, ils signent un 18-0 ! Tandis que les Nuggets perdent 10 ballons en six minutes, Zubac est impeccable avec son petit « hook shot ». En face, les Nuggets déjouent à l’image d’un Jokic très discret, mais Christian Braun secoue ses coéquipiers, et à la pause, les Nuggets mènent d’un point (48-47).

Jamal Murray sonne la charge

Au retour des vestiaires, Nicolas Batum, titulaire, redonne la main aux Clippers avec son habituel 3-points les pieds dans le ciment (55-50). Puis Jamal Murray va se fâcher… Il vole deux ballons coup sur coup, et ça donne de l’élan aux Nuggets avec Braun près du cercle, et Porter Jr à 3-points.

L’ailier des Nuggets est partout, et c’est lui qui met le couvercle après un raté de Nikola Jokic (68-60). La machine est lancée, et les Clippers sont débordés de partout. Pour ne rien arranger, Jokic se réveille et il leur fait la totale, sous le cercle, ou de loin. Après un alley-oop de Porter Jr., les Nuggets mènent de 14 points (83-69).

On attend une réaction des Clippers, mais elle ne viendra jamais, et c’est Julian Strawther qui se distingue côté Nuggets. Le « sophomore » s’en va au dunk pour donner 22 points d’avance (100-78). La messe est dite, et Nikola Jokic va rester assis tout le dernier quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un petit Norman Powell. Lors des deux premiers face-à-face entre les deux formations, Norman Powell avait tourné à 32.6 points de moyenne avec un superbe 63% à 3-points. Ce soir, il a déjoué avec 16 points à 3 sur 10 de loin.

– Un repos enfin salvateur. Habituellement, les Nuggets n’aiment pas se reposer… Cette saison, ils n’avaient encore jamais gagné lorsqu’ils avaient profité de deux jours, ou plus, de repos : 0 victoire pour 5 défaites. La série est terminée. À l’inverse, ils sont invaincus en back-to-back.

– Un Jokic très discret. Après avoir planté 104 points en deux rencontres, le pivot a signé l’une de ses plus modestes contributions de la saison avec 16 points, 7 rebonds et 2 passes. Le scénario du match a permis à Mike Malone de le laisser sur le banc dans le 4e quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.