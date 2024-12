Sans LeBron James, les Lakers ne font pas le poids à Minnesota

L’absence de LeBron James, annoncée quelques heures avant la rencontre et qui manquait ainsi son deuxième match de suite, n’a pas mis longtemps à se fait ressentir chez les Lakers. Car les Californients perdent pas moins de dix ballons en premier quart-temps !

Parfois, c’est la faute des Wolves, mais parfois non, ce n’est que de la négligence. Les joueurs de Chris Finch n’en demandent pas tant et passent un 11-2 pour prendre les commandes (32-23).

Avec la présence de Christian Koloko en défense près du cercle, et à la faveur d’un 9-1, les Californiens parviennent à revenir en début de deuxième quart-temps.

Néanmoins, sauf pour Anthony Davis, les difficultés offensives sont évidentes pour les joueurs de JJ Redick, toujours derrière à la mi-temps (50-44). La pause ne change rien. Les Wolves profitent à nouveau d’un passage difficile de leurs adversaires pour coller un 13-2 et prendre quinze points d’écart en milieu de troisième acte (77-66).

Finalement, il faut attendre le dernier quart-temps pour voir Los Angeles enfin retrouver de l’adresse à 3-pts. Austin Reaves, Max Christie, Gabe Vincent, Anthony Davis mettent dedans. Mais les Lakers font aussi trop de fautes qui offrent des lancers-francs. Anthony Edwards et sa bande ne tremblent pas sur la ligne et s’assurent un succès assez logique (97-87).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Davis bien seul. Il n’a pas fait le match de sa vie non plus, mais l’intérieur All-Star a semblé être le seul joueur de son équipe capable de marquer avec constance dans cette partie. Parfois soutenu un peu par Max Christie et Austin Reaves, il termine avec 23 points à 10/21 au shoot, 11 rebonds et 3 contres.

– Les Wolves ont fait leur match en défense. Minnesota a affiché son niveau des derniers jours en défense et face à une équipe sans grandes idées puisque son meilleur créateur – LeBron James – était absent, ça suffit pour provoquer 21 ballons perdus et laisser Los Angeles à 38% de réussite au shoot et 28% à 3-pts.

– Le résumé du match dans une seule action. C’est forcément réducteur, néanmoins, on pourrait symboliser cette partie avec une séquence en fin de troisième quart-temps. Anthony Davis contre un tir et parvient à sauver la possession, en évitant la touche. L’action d’après, le All-Star perd le ballon, se le faisant voler en dribblant. Naz Reid sanctionne tout ça avec un panier primé. En bref, les Lakers ont fait les efforts mais ont été plombés par leur déchet technique.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.