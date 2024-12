LeBron James absent de l’entraînement, les Lakers autorisés à souffler

Déjà absent dans la victoire face aux Blazers, pour une douleur au pied gauche, LeBron James n’était toujours pas de retour mercredi, quand les Lakers reprenaient l’entraînement après deux jours de repos. Il est excusé « pour des raisons personnelles » a simplement dit JJ Redick, ajoutant qu’il avait « besoin de temps ».

Comme son dernier match remonte au 6 décembre, l’ailier All-Star des Lakers peut en profiter pour souffler, alors qu’il va fêter ses 40 ans dans moins de trois semaines et n’avait pas encore manqué une rencontre de la saison.

« Durant les matches, il demande à sortir plusieurs fois parce qu’il est épuisé », raconte le coach des Lakers. « On est conscient que, au feu et mesure, les minutes s’accumulent et dimanche dernier, comme il avait mal au pied, c’était une bonne opportunité de lui donner du repos. »

Jours de repos et tête-à-tête

LeBron James, outre sa situation personnelle, n’est pas le seul à pouvoir recharger les batteries. Los Angeles n’a plus joué depuis dimanche et les deux prochains matches seront vendredi (Minnesota) et dimanche (Memphis), avant de ne rejouer que le jeudi 19 face à Sacramento.

En clair, entre les Blazers et les Kings, ils n’auront que deux sorties en dix jours : parfait pour reprendre son souffle.

JJ Redick en a profité pour donner deux jours à ses troupes et rencontré plusieurs joueurs en tête-à-tête ce mardi. Les Californiens étaient libres lundi, puis mardi s’ils le souhaitaient. « Si quelqu’un veut passer deux nuits à Santa Barbara pour se détendre, ça me va. On est au quart de la saison », annonçait le coach qui, en ancien joueur, sait à quel point la saison est longue mentalement et physiquement.