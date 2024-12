Victor Wembanyama offre la victoire aux Spurs chez les Blazers

Petit miracle pour les Spurs. Encore menés de 17 points à l’entame du « money time » (105-88), les Texans ont retourné un scénario bien mal embarqué, avec un improbable 27-9 dans les huit dernières minutes.

Victor Wembanyama n’a pas tremblé sur la ligne des lancers francs, à six secondes du terme, pour permettre au Spurs d’éviter le piège tendu par les Blazers. Malmené par Jerami Grant (32 points) et Anfernee Simons (30 points), San Antonio a retourné la situation collectivement avec sa doublette Victor Wembanyama – Devin Vassell (51 points au total) en attaque et son garde-fou, Jeremy Sochan, en défense.

Chris Paul expulsé, Victor Wembanyama complet

Pourtant, l’effectif des Spurs a encore une fois été plombé par les blessures, avec les absences de Stephon Castle, Zach Collins et Tre Jones. À ça s’est ajoutée la perte de leur métronome, Chris Paul, très tôt dans la rencontre. Expulsé à la fin du premier quart-temps après deux fautes techniques en quinze secondes de jeu pour avoir exprimé son désaccord avec le corps arbitral, il a regardé les trois autres périodes du vestiaire…

Cinq jours après avoir fait gagner les Spurs contre les Pelicans, Victor Wembanyama a donc encore sorti la bonne action au bon moment pour permettre à son équipe de s’imposer pour la 13e fois de la saison en 25 matchs.

L’intérieur français finit la rencontre avec une nouvelle ligne de stats bien complète, avec 28 points à 8/19 aux tirs, 7 rebonds, 7 passes et 2 contres en 34 minutes de jeu.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Spurs victorieux du premier quart-temps, un détail pour vous… Mais pas pour eux. Pour la première fois après dix matchs consécutifs, San Antonio a signé un meilleur départ que leur adversaire.

– Chris Paul et les arbitres, épisode 3 457. Ce n’était pas Scott Foster, mais le meneur des Spurs a d’autres ennemis dans le camp des officiels. Il a ainsi rapidement quitté le match après deux fautes techniques en quelques secondes, à une minute de la fin du premier quart-temps de la rencontre…

– Un Julian Champagnie qui pétille. De plus en plus à l’aise avec les Spurs, l’ailier a une nouvelle fois endossé son rôle de shooteur à merveille : 19 points dont un joli 5/10 à 3-points. C’est notamment lui qui a lancé la révolte de San Antonio, lorsqu’ils se sont retrouvés menés à -17 à neuf minutes de la fin…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.