Stats & Highlights | Le Thunder et les Mavericks poursuivent l’aventure de la NBA Cup

Il n’y avait qu’un enjeu cette nuit, savoir qui allait décrocher son billet pour les quarts de finale de la NBA Cup, pour rejoindre les Hawks, les Rockets et les Warriors. À l’Est, les grands perdants de la soirée ne jouaient pas puisqu’il s’agit des Celtics, éliminés de la course après la victoire des Knicks face au Magic. Les coéquipiers de Jalen Brunson, et ceux de Franz Wagner accompagneront les Bucks, faciles vainqueurs des Pistons.

Déjà éliminés, les Sixers enchaînent une deuxième victoire de rang pour la première fois de la saison, et Paul George et Tyrese Maxey cumulent 50 points pour s’imposer à Charlotte. C’est la 5e défaite de suite à domicile des Hornets malgré le premier double-double en carrière de Tidjane Salaün. Finalistes la saison passée de la NBA Cup, les Pacers s’inclinent encore, et cette fois face aux Raptors de Scottie Barnes (35 points, record en carrière). Malgré les 30 points de Tyrese Haliburton, Indiana termine cette édition 2024 sans la moindre victoire, et les finalistes 2023 n’ont plus gagné à l’extérieur depuis un mois.

Une « wild card » pour les Mavericks

À l’Ouest, il restait deux places à récupérer, et elles seront pour les Mavericks, vainqueurs des Grizzlies, et le Thunder, qui dispose du Jazz. Avec 28 points de Jalen Williams et 26 points de Shai Gilgeous-Alexander, OKC n’a pas tremblé, et a même compté jusqu’à 30 points d’avance.

Déjà qualifiés, les Rockets chutent à Sacramento où Malik Monk signe un beau double-double avec 17 points et 12 passes. À Houston, Fred VanVleet se troue avec un 1/10 à 3-points et seulement une passe. Quant à Ime Udoka, il a été exclu, et Tari Eason a voulu régler ses comptes avec un fan dans les tribunes…

Enfin, face aux Blazers, les Clippers signent une 8e victoire en 10 matches avec toujours Norman Powell comme scoreur (30 points) et James Harden pour orchestrer le tout. Les joueurs de Tyronn Lue sont 5e à l’Ouest.

Oklahoma City – Utah : 133-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 PHI 110 CLE 118 WAS 87 DET 107 MIL 128 NYK 121 ORL 106 TOR 122 IND 111 OKC 133 UTH 106 DAL 121 MEM 116 PHO 104 SAS 93 DEN 119 GSW 115 SAC 120 HOU 111 LAC 127 POR 105

Toronto – Indiana : 122-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 PHI 110 CLE 118 WAS 87 DET 107 MIL 128 NYK 121 ORL 106 TOR 122 IND 111 OKC 133 UTH 106 DAL 121 MEM 116 PHO 104 SAS 93 DEN 119 GSW 115 SAC 120 HOU 111 LAC 127 POR 105

Charlotte – Philadelphia : 104-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 PHI 110 CLE 118 WAS 87 DET 107 MIL 128 NYK 121 ORL 106 TOR 122 IND 111 OKC 133 UTH 106 DAL 121 MEM 116 PHO 104 SAS 93 DEN 119 GSW 115 SAC 120 HOU 111 LAC 127 POR 105

Sacramento – Houston : 120-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 PHI 110 CLE 118 WAS 87 DET 107 MIL 128 NYK 121 ORL 106 TOR 122 IND 111 OKC 133 UTH 106 DAL 121 MEM 116 PHO 104 SAS 93 DEN 119 GSW 115 SAC 120 HOU 111 LAC 127 POR 105

LA Clippers – Portland : 127-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.