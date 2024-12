Sérieux, les Cavaliers maîtrisent facilement les Wizards

Qu’attendre d’une rencontre entre la meilleure et la pire équipe de la ligue ? Une différence de niveau et un écart rapide. C’est le scénario qui s’écrit rapidement, avec des Cavaliers sérieux, qui trouvent et marquent des bons shoots à 3-pts. De l’autre côté, les Wizards n’ont qu’une menace offensive à opposer : Jonas Valanciunas. Forcément, après douze minutes, les leaders de la NBA ont déjà pris les commandes (35-20).

Comme les troupes de Washington ne parviennent pas à mettre un panier primé et perdent beaucoup de ballons, impossible de suivre des Cavaliers qui font le travail. Ça court, ça met du rythme, quelques paniers primés tombent dedans et ça suffit amplement pour dominer les débats à la pause (60-42).

Le troisième quart-temps est de la même veine. Donovan Mitchell fait une petite frayeur à ses coéquipiers et aux fans, en rejoignant les vestiaires, visiblement touché au bras sur un écran de Jonas Valanciunas. Mais l’arrière revient ensuite vite en jeu, dans une partie qui garde son rythme de croisière (86-67).

Avec deux paniers primés dans les premiers instants du dernier quart-temps, Sam Merrill s’occupe de maintenir l’écart et Kenny Atkinson peut ouvrir son banc pour des dernières minutes sans intérêt. Les Cavaliers s’imposent 118-87 dans une rencontre dominée de la tête et des épaules.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de patron pour Cleveland. Après la victoire contre les Celtics, les leaders de la NBA auraient pu prendre cette rencontre face à la pire équipe de la ligue à la légère. Ça n’a pas été le cas. Les Wizards ont shooté à 15% de réussite à 3-pts et perdu 20 ballons, donc on peut dire que le travail a été facilité par le niveau de l’adversaire, mais les joueurs de Kenny Atkinson ont été sérieux, ne tombant pas dans la facilité.

– Soirée difficile pour les Français. Bilal Coulibaly est dans le dur depuis quelques semaines face à ses nouvelles responsabilités et le déplacement à Cleveland n’a pas servi de bouffée d’air frais. Il a terminé avec 6 points à 1/7 au shoot, étant tout de même actif sur le terrain avec 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Alexandre Sarr a été un peu plus efficace avec 10 points (4/10 au shoot) et 9 rebonds, mais l’intérieur a perdu 4 ballons.

– 15e défaite de suite pour les Wizards. La série noire continue pour la franchise de Washington. Petit à petit, après un mois de novembre sans aucune victoire, on se rapproche des pires séries de l’histoire. Il y a encore de la marge pour atteindre les records, mais à ce rythme (quasiment aucune courte défaite au compteur), ça pourrait continuer un bon moment…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.