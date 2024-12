Les Bucks explosent les Pistons et poursuivent leur route en NBA Cup

La tête du Groupe C de la NBA Cup était en jeu cette nuit à Detroit, mais l’enjeu du match a vite pris la tangente, la faute à des Bucks en pleine forme, qui empochent leur septième victoire de suite.

Detroit a fait illusion en premier quart-temps avant d’imploser lors de la période suivante, dépassé par l’efficacité des Bucks en attaque, à 3-points notamment. Il faut dire que les Pistons ont pris la foudre puisqu’après 17 minutes de jeu, les troupes de Doc Rivers avaient déjà compilé un improbable 10/15 à 3-points après la flèche lancée par Bobby Portis (41-53). Très compliqué de rivaliser dans ces conditions, d’autant qu’AJ Green, Damian Lillard, Taurean Prince par deux fois, et Brook Lopez ont poursuivi ce festival jusqu’à la pause, conclue par un dunk de l’hyperactif Giannis Antetokounmpo (59-78).

Milwaukee n’a jamais baissé le pied. Pire, Damian Lillard a repris le match en claquant deux paniers derrière l’arc de plus, tandis que le « Greek Freak » mettait les intérieurs de Detroit au supplice avec quatre paniers et quatre lancer-francs pour enfoncer le clou au bout de cinq minutes de jeu en troisième quart-temps (72-97). Giannis Antetokounmpo a terminé le quart-temps en délivrant sa 8e passe décisive pour le 3-points d’AJ Green, déjà le 19e des Bucks en 30 tentatives (88-110) !

De quoi prévenir un éventuel coup de chaud des Pistons qui n’est pas arrivé lors des douze dernières minutes, permettant aux Bucks du tandem Lillard-Antetokounmpo (27 et 28 points) de l’emporter 128 à 107.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Milwaukee qualifié, Detroit éliminé. Les deux équipes connaissaient l’enjeu du match, le vainqueur se voyait propulser en quart de finale de la NBA Cup, avec l’avantage de recevoir, tandis que le vaincu s’exposait au résultat du match entre Orlando et New York. Les Bucks ont fait le boulot et accèdent donc aux phases finales. Malheureusement pour les Pistons, la victoire facile des Knicks sur Orlando élimine la formation de JB Bickerstaff.

– Des 3-points comme s’il en pleuvait. Comme dans un rêve, les Bucks ont fait preuve d’une grande efficacité derrière l’arc, rentrant tir après tir très tôt dans le match, jusqu’à ce que l’euphorie collective ne contamine tous les membres de l’effectif. Pendant trois quart-temps, la formation de Doc Rivers a navigué au-delà des 60% de réussite, avant de lever un peu le pied sur le dernier acte pour terminer à 23/41 (56.1%). Mentions spéciales pour AJ Green et Taurean Prince, respectivement à 3/3 et 4/4, sans oublier le 5/11 de Damian Lillard dans l’exercice.

– Giannis Antetokounmpo pour achever les Pistons. Déjà relégués à 19 points à la pause, les Pistons sont restés impuissants face à la démonstration de force de Giannis Antetokounmpo après le repos. Auteur de 17 de ses 28 points dans le troisième quart-temps, le « Greek Freak » a ainsi poursuivi son sans-faute en allant jusqu’à un parfait 10/10 au tir avant son premier raté. Déchaîné, il a surtout fait vire un calvaire à la défense des Pistons, et surtout Isaiah Stewart, qui a fait de son mieux pour le contenir mais qui a fini avec six fautes personnelles avant même le début du dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.