Battus à Phoenix, Victor Wembanyama et les Spurs sont éliminés de la NBA Cup

Pour leur premier match couperet sous l’ère Victor Wembanyama, les Spurs sont passés à côté de leur sujet à Phoenix, ce mardi soir. Les hommes de Mitch Johnson, battus dans l’Arizona de 11 points (93-104), avaient l’occasion de terminer premier de la groupe de NBA Cup pour ainsi décrocher une place en quart de finale de la compétition.

Mais les Texans, qui restaient pourtant sur une belle dynamique, avec cinq victoires en six matchs, sont passés à côté de leur chance. Défaillants dans les attitudes et pas assez solidaires dans la difficulté, les Spurs se sont ainsi fait punir par des Suns pourtant loin d’être injouables.

Deux mi-temps, deux visages pour Victor Wembanyama

Les cadres n’ont ainsi pas été au rendez-vous, les vétérans Chris Paul et Harrison Barnes n’ayant pas eu leur impact habituel. Victor Wembanyama a lui été bousculé, chahuté, surtout en première période, conclue sans aucun point et avec un 0/7 aux tirs. Le rookie de l’année 2024, fraîchement élu « Défenseur du mois » dans la conférence Ouest, s’est repris dès le début de la deuxième période, se montrant plus incisif pour soigner les apparences et signer son 8e double-double de la saison (15 points à 6/18 aux tirs, 13 rebonds et 7 passes en 34 minutes), malgré quatre ballons perdus, une adresse longue distance en berne (1/9) et plusieurs choix douteux en attaque.

Les Suns, qui ont mené toute la partie, se sont eux appuyés sur un Devin Booker rayonnant (29 points à 10/21 aux tirs, 9 rebonds et 5 passes en 39 minutes) et un Tyus Jones précieux des deux côtés du terrain (16 points à 6/10 aux tirs et 4 passes pour 33 minutes) pour faire la différence. Après une fin de novembre compliquée, Phoenix redresse donc la barre avec cette deuxième victoire de suite et tentera d’enchaîner, jeudi, à La Nouvelle-Orléans alors que les Spurs retrouveront le Frost Bank Center, jeudi également, face aux Bulls.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Spurs en difficulté derrière l’arc. Deux jours après leur record de tirs à 3-points marqués sur un match, les Texans ont accusé le coup, finissant la rencontre avec un 8/44 aux tirs primés. Esseulé, Devin Vassell a été l’un des rares joueurs des Spurs à afficher une adresse décente (10/14 aux tirs, pour 25 points).

— Retour réussi pour Jeremy Sochan. Avec sa nouvelle teinture verte, l’ailier américano-polonais a livré un match solide pour sa reprise, avec 14 points et 12 rebonds en 22 minutes. Le 9e choix de la Draft 2022 n’avais plus foulé les parquets depuis le 4 novembre et sa fracture au doigt.

— Les Suns également éliminés de la « NBA Cup ». Les hommes de Mike Budenholzer n’avaient pas leur destin entre les mains : en plus de leur victoire contre les Spurs, ils devaient compter sur une défaite d’OKC contre le Jazz mais Jalen Williams et sa bande ont été sérieux contre les avant-derniers de la conférence Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 PHI 110 CLE 118 WAS 87 DET 107 MIL 128 NYK 121 ORL 106 TOR 122 IND 111 OKC 133 UTH 106 DAL 121 MEM 116 PHO 104 SAS 93 DEN 119 GSW 115 SAC 120 HOU 111 LAC 114 POR 92

De notre correspondant aux États-Unis.