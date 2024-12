Kevin Durant retourne aux soins

Les Suns et Kevin Durant ne sont décidément pas vernis. Alors que l’ailier All-Star revient tout juste d’un premier séjour à l’infirmerie pour une élongation au mollet, le voilà de nouveau possiblement sur le flanc.

Kevin Durant est ainsi sorti dans le deuxième quart-temps contre les Spurs, blessé à une cheville. « KD » n’est pas revenu en jeu et il est incertain pour le prochain match des siens jeudi contre les Pelicans, alors que Phoenix va entamer un « road trip » de trois rencontres.

L’ailier s’est blessé quand sa cheville a tourné sur le pied de Julian Champagnie, à quatre minutes de la fin du deuxième quart-temps, alors qu’il plaçait ses appuis pour shooter. « Il a marché sur le pied de quelqu’un en partant en contre-attaque, et à la mi-temps, cela a empiré » a expliqué Mike Budenholzer après la rencontre. « Nous devrons l’examiner demain matin et voir comment il se sent, voir comment il va pendant la nuit. »

1v-6d pour les Suns sans lui

Kevin Durant était pourtant parti sur de très solides bases avec 13 points en 16 minutes. Malgré ce coup dur, les Suns sont parvenus à compenser son absence pour dominer San Antonio. Mais une absence prolongée pourrait coûter de nouveau à la franchise de l’Arizona, impressionnante avec un Kevin Durant apte au service mais en grande difficulté en son absence (11 victoires – 2 défaites avec lui, 1 victoire – 6 défaites durant sa convalescence).

« Cela fait partie du jeu » a réagi Bradley Beal. « Vous ne pouvez pas vraiment être énervé à cause de ça, ou accuser qui que ce soit. Vous n’avez rien à ressentir de particulier. C’est comme ça. »

Après la rencontre face à New Orleans, Phoenix ira en Floride pour affronter le Heat puis le Magic ce week-end.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 12 37 53.2 43.4 80.8 0.2 6.7 6.9 3.2 1.8 0.6 3.3 1.6 26.8 Total 1073 37 50.1 38.8 88.3 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.