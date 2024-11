Kevin Durant et Bradley Beal vont quitter l’infirmerie des Suns

Bien remplies jusqu’ici, les infirmeries commencent à se vider un peu partout en NBA, et notamment dans l’Arizona. Ainsi, ESPN nous apprend que Kevin Durant et Bradley Beal prévoient de retrouver les parquets à compter de ce mardi, pour la réception des Lakers en « NBA Cup ».

Une excellente nouvelle pour les Suns, et c’est peu dire, puisqu’ils ont sombré sans « KD », absent depuis le 8 novembre dernier : six défaites en sept matchs dont cinq revers consécutifs, série en cours…

Pour Bradley Beal, c’est également une blessure au mollet qui l’a tenu loin des terrains depuis le 12 novembre. Des résultats qui ont fait passer Phoenix de la 1e à la 8e place de l’Ouest, sans manquer non plus de donner raison à ceux qui imaginent mal cette équipe rester en bonne santé en playoffs…

Avant de se blesser, Kevin Durant était pourtant lancé vers une saison de calibre MVP : 27.6 points, 6.6 rebonds, 3.4 passes décisives et 1.4 contre de moyenne (à 55% au tir, 43% à 3-points et 84% aux lancers-francs).

Quant à Bradley Beal, plus discret, il affichait 17.8 points, 4.0 rebonds, 3.7 passes et 1.4 interception de moyenne (à 48% au tir, 38% à 3-points et 81% aux lancers-francs).